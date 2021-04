¡Ni el gol de James alcanzó! Otro frustrante empate de Everton en casa

Volvió James, marcó gol, confirmó que es un Everton con él y otro en su ausencia, pero aún así no alcanzó para encarrilar una clasificación a Champions League que se antoja muy, muy difícil.

Otra vez sufriendo y cediendo puntos en casa, el equipo de Ancelotti firmó el 1-1 contra Crystal Palace, que le arrebató al victoria casi al final del juego y lo dejó comprometido en su objetivo de la temporada de volver a la gran cita europea.



Volvía James pero no se desempantanaba del todo el ataque de Everton en el inicio. A los 6 minutos no se animaba al buen pase Gomes ni tampoco Richarlison a definir y se iba una primera opción, que se sumaba a la Richarlison por arriba a los 20 y de nuevo a los 22 Guaita le ganaba el mano a mano.



Lo primero del esperado James era un pequeño lujo cuando, en la misma acción, la bajaba con la izquierda y la acomodaba para meter un zurdazo que se fue arriba, a los 24 minutos.



Se fue lesionado Gomes y le dio paso a Sigurdsson y fue bueno para el creativo y para el equipo. A los 43 aparecía el 19 con un tiro libre preciso a la cabeza de Richarlison que salió apenas por arriba



Kouyaté, a los 52, salvaba en el desvío el remate frontal de Sigurdsson y entonces, probando que es mejor llegar que estar, aparecía el esperado James para traer la calma: a los 56 finalizaba una triangulación entre Richarlison y Sigurdsson y en el pase de Coleman metía un remate pegado al palo para poner a ganar a su equipo 1-0.



Richarlison se lo perdía por enésima vez ante Guaita, figurón, y el balde de agua fría caía a los 84, cuando se quedaba en el cierre Godfrey y Benteke le cobraba para empatar, cuando no había tenido más de tres llegadas al arco.



El triunfo se escaba otra vez con el manotazo de Guaita al puntazo de Richarlison, en gran asistencia de Calvert-Lewin. Y el tiempo ya no daba, y no estaba más James, que se había a los 77, y ya no servía de nada la salvada de Mina en un cierre providencial... porque la Champions, cuando no se gana en casa, es una utopía en un torneo de la exigencia de la Premier League.