¿Por qué Luis Díaz parece veterano en Liverpool? Claves de adaptación

Es difícil no ocuparse de él: pasaron siete años desde la última vez que un colombiano llegó a uno de los clubes más poderosos, ganadores y respetables del mundo y lo normal es que, al menos por ahora, cada gesto sea noticia.

Más cuando Luis Díaz da esa sensación de llevar años en el Liverpool, como si su carrera hubiera empezado vestido de rojo profundo, cuando apenas lleva 25 días en Anfield. Este miércoles volvió a ser protagonista, como titular en la victoria 6-0 contra Leeds de Bielsa, en una exhibición más del equipo de Klopp.



Pero ¿cómo es que logró acomodarse ahí, como uno de los integrantes de uno de los más temidos tridentes del mundo, con tanta facilidad? ¿Cuál es la clave de esa naturalidad que reconoce su propio DT en cada rueda prensa?



Eso se lo preguntan en Colombia y lo responden en Inglaterra, no sin sorpresa: "es difícil recordar un fichaje de delantero que se haya visto tan completamente a gusto con su nuevo entorno de una manera tan rápida, sobre todo cuando se incorporó a la mitad de la temporada a un equipo que aún alberga ambiciones muy reales del cuádruple", detalló sobre el colombiano el diario Liverpool Echo.



No es tan simple, por mucha confianza de Klopp, meterse en el corazón de una hinchada que aplaude igual cuando marca y cuando no: "Ciertamente, los fieles del Liverpool, bastante informados cuando se trata de detectar a un buen jugador, se han decidido, disfrutando de la última declaración de Díaz en este triunfo por 6-0 en la Premier League contra el Leeds United".



Pero si no anotó ni asistió, ¿qué le alaban? "No es solo el control cercano y las habilidades para controlar (la pelota) lo que impresiona, sino esa pieza de malabarismo hipnótico al comienzo de la segunda mitad dejó a tres defensores de Leeds engañados y empataron. Y no es solo el aliento por el tipo de carrera contundente y directa que dejó a Luke Ayling sin aire y que luego obligó una buena atajada del portero Meslier en un encuentro cada vez más unilateral...

Lo que deleitará por igual a Klopp y a los nuevos admiradores de Díaz es que él ya ha aceptado la ética de trabajo y el enfoque apremiante que durante mucho tiempo ha sido la base del éxito del alemán en el club", sentenció el medio.



Es lujo, es talento puro, pero también es juego de equipo y para el equipo. Lo entienden en las graderías y lo asumen en la mismísima estelar nómina roja: "ayuda que, si el mensaje en el campo sirve de barómetro, Díaz ya es popular entre sus compañeros de equipo... probablemente se merece una nueva canción. Díaz no es el nuevo Luis Suárez, es en gran medida su propio hombre. Y es del Liverpool", explicó el Echo.



Díaz es de Liverpool por Klopp, porque lo vio, lo siguió, lo amarró usando otro fichaje para acercarse al Porto y fue por él en pleno mercado de invierno, cuando no suelen darse los fichajes más esperados. Gracias a Tottenham, que puso el dinero y presionó, pero el DT no se lo dejó arrebatar. Es él quien ha pedido paciencia para su adaptación, pero es el propio Díaz quien aceleró ese proceso como si fuera en un auto de Fórmula Uno. Ahora se perfila como titular en ausencia de un Diogo Jota inspirado y un Firmino ausente por lesión. Puede ser la ficha clave de las cuatro coronas que busca esta temporada el equipo. Su canción es el fútbol. Ya pueden aprender a ensayarla.