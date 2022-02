¿Mejor que cuando hace gol? Ingleses, fascinados con Díaz en Liverpool

Esas cosas inesperadas: Luis Díaz jugó este miércoles 84 minutos en la victoria 6-0 de Liverpool contra el tímido Leeds de Bielsa y no marcó, tampoco asistió, de hecho no estuvo directamente involucrado en las seis jugadas que acabaron en anotaciones. ¡Pero cómo ayudó!

Díaz recibió generosos calificativos de parte de los medios británicos, que no son ajenos al desparpajo y la naturalidad con la que aterrizó en una liga tan exigente como la Premier League.



El diario The Guardina narraba así, en su crónica, una de las incursiones del colombiano: "Salah, Díaz y Mané se deleitaron con los espacios que se abrieron en la incierta zaga visitante... Solo habían transcurrido cuatro minutos cuando Mané soltó al internacional colombiano en el espacio y, con el balón aparentemente pegado a su pie derecho, bailó dentro de dos camisetas blancas antes de lanzarse al rincón más alejado. El tiro de gol de Díaz golpeó a Mané en la espalda y se desvió inofensivamente, pero Leeds no sería indultado por mucho tiempo".



Igual de generoso fue el Liverpool Echo, que le dio 8 puntos de calificación, cuando en la victoria contra Norwich en la que celebró su primera anotación vestido de rojo, le había dado 7 unidades.



"Probó a Meslier después de dejar a Ayling desorientado y atormentó a la defensa de Leeds con su presión y su veloz carrera. Otra buena muestra", opinó el medio.



Día recibió la misma calificación de Salah, autor de un doblete (de penalti) y Matip, quien también se hizo presente en el marcador. Una labora menos fulgurante sin duda, pero no menos eficiente y admirable, teniendo en cuenta que desde su llegada es, en toda su extensión, un jugador de equipo.