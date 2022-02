¡Oye City, van por ti! Crucial victoria de Liverpool, con Díaz titular

Liverpool goleó a Leeds. ¿No importa cuándo lo leas? Pues no. Fue una tocata, un entrenamiento con público en Anfield, cuyo mérito real no fue imponerse sino meterle toda la presión a Manchester City en la pelea por el título de la Premier League.

La tabla de posiciones dice ahora que el rojo tiene 60 puntos y está ahí a solo tres unidades del equipo de Guardiola, como si al torneo británico le hiciera falta algo más de emoción. Y otra buena noticia: el tridente, el de Salah y Mané, lo sigue completando Luis Díaz. ¡Qué más se puede pedir!



En su primer intento, a los 3 minutos, le dejaba la pelota Mané al colombiano pero justo después de sacarse dos marcadores de encima, el propio senegalés se atravesaba en el remate y lo desviaba. ¡Iba a ser un golazo!



Y dio la casualidad que dos minutos después se salvó Liverpool del primer en un error inaudito de Alisson Becker, pero también Leeds haría lo propio con la mano de Dallas que acabó en el penalti de Salah, el primero del juego, y el 1-0 esperado.



Díaz se mostraba a los 22 en un tremendo pique en el que quedó regado Ayling y fue el guajiro hasta las barbas del portero con la pelota, pero en ese último mano a mano perdió. Divina era después su combinación cuando le entregó de primera la pelota a Robertson, le picó a la espalda a Mané para recibir y le tiró atrás el centro a Robertson que tapó el portero. Esas jugadas como de la Play que solo saben hacer los de Klopp.



¿Pruebas? El segundo gol de Liverpool: el zaguero central Matip -sí, un defensor- que se suelta y propone el pase a Salah para coronar una joya, una más, y picarla frente al portero como si fuera delantero. Qué fácil parece todo.



Fallaría Fabinho dos veces: primero en un lindo pase dentro del área de Díaz, de pura viveza, y luego le caía cruzado el balón y el regate se le iba afuera al brasileño. Pero ahí estaba Salah de nuevo para corregir en otro tiro en el pie que se daba el Leeds, otra vez con Ayling cometiendo un tonto penalti que supuso el 3-0 apenas a los 35 minutos.



Le salió arriba el intento a Díaz a los 45+2 y el globito que intentó Salah se lo alcanzaron a sacar en la raya en un gran pase de Alexander-Arnold de área a área y entonces hubo piedad con un Leeds que casi celebró el final del primer tiempo.



Para el complemento cantaban los hinchas en Anfield y era ese el show, un poco más que el que se vivía en el campo, con un 3-0 a favor que daba licencia para no perder la cabeza.



Un par de opciones más tendrían Mané (53) y Salah (60) Y Jones se iba de individualista justo antes de que entrara el cuarto gol, un servicio de Salah a Henderson y de este a Mané, justo a tiempo para evitar el fuera de lugar, para la celebración a los 80 minutos. Fin de la película.



Leeds nunca pudo siquiera competir, no llegó a generar más que un tiro desviado de Dallas a los 69 y a llorar al vestuario, en una campaña caótica en la que coquetea seriamente con el descenso.



Y como toda situación difícil es susceptible de empeorar, el quinto llegó a los 90 minutos, el intento de Origi en el choque con el arquero le quedó a Mané, casi nadie, y fue un 5-0 que era peor, pues faltaba el 6-0 de Van Dijk en el tiro de esquina y fue una victoria inapelable, indiscutible, impactante.



Díaz acompañó, estuvo, se mostró, pero esta vez no tuvo muchas opciones limpias para una segunda celebración, lo que no quiere decir que no mereciera un sonoro aplauso a los 84 cuando Origi lo reemplazó. No haría falta pues ahora el City está a tres puntos, ¡solo tres! Quién lo diría. ¡Pura vida hay en la Premier League.