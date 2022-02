Empezaron las comparaciones: 'veo señales de Michel Owen en Luis Díaz'

Luis Díaz sigue sumando elogios en su feliz aterrizaje en la Premier League. Es el hombre de moda entre los analistas y, como era de esperarse, mucho han empezado a buscarle referencias y sí, a hacer comparaciones.

El flamante refuerzo de Liverpool, que este miércoles (2:45 p.m. hora colombiana) tendrá acción contra Leeds para ajustar su calendario en la liga e intentar acortar un poco más la distancia con el Manchester City, ha sido objeto de elogios por parte de un referente del fútbol inglés: Río Ferdinand



El exdefensor y ahora analista dijo en el podcast Vibe With Five que los equipos de la Premier tienen razones para preocuparse por esa nuevo incorporación de Klopp, pues hay cosas en él que ya vio en otro referente del club.



"He visto señales de Michael Owen en él, por cierto, también lo ama. Tiene esa arrogancia sobre él, esa energía. Es un gran fichaje y será un problema jugando en el Liverpool", dijo Ferdinand.



Y es que el propio Owen decía del colombiano tras su estreno: "nos tiene babeando desde el minuto 15", en alusión a la manera tan natural como se ha adaptado a un equipo tan armado como Liverpool.