'Nos tiene babeando desde el minuto 15': Michael Owen sobre Luis Díaz

Este jueves fue el gran estreno de Luis Díaz con la camiseta del Liverpool en la Premier League frente al Leicester City, donde el colombiano salió aplaudió del Anfield luego de mostrar durante 90 minutos sus gran calidad, picardía y velocidad para el equipo de Klopp.



Precisamente luego de finalizar el partido frente al Leicester, el ex jugador y ahora comentarista deportivo Michael Owen, habló de las cualidades del guajiro que viste la camiseta ‘23’ del Liverpool.



"En lo personal, me encanta lo astuto que es Díaz. Después de los primeros 15 minutos, estamos babeando por él. Se ve rápido, vivo, no le importa presionar la pelota. Parece un jugador del Liverpool, como si encajara en este equipo como un guante”. Agregó el ex jugador inglés.



Con esta presentación, Luis Díaz comienza a llevarse todas las miradas de la prensa inglesa y darle la razón al entrenador Jurgen Klopp de exigir su contratación para los reds. El próximo reto para el jugador de 23 años será frente Burnley el domingo 13 de febrero.