¡No marca pero luce Díaz en debut en Premier! Liverpool ganó bien

Liverpool y Luis Díaz escribieron otro capítulo feliz de su novela: el colombiano fue titular y jugó casi todo el encuentro en la victoria 2-0 contra Leicester, que apostó a defenderse y perdió... como ocurre casi siempre en el fútbol.

Tenía la pelota y la iniciativa Liverpool, que se animaba con un dinámico Díaz y con Firmino, pero era Leicester el de la primera opción, con Maddison en un espectacular mano a mano a mano con Alisson Becker, a los 7 minutos, que ganó el portero.



Despertaba Liverpool a lo 11 con Díaz bien pegado a la banda y un centro que no tuvo destino feliz hasta que por fin iba el primer remate a puerta, a los 18, un gran remate de Alexander-Arnold que atajó brillantemente Schmeichel. Y el gol, en todo caso, se hizo esperar hasta el minuto 34, cuando al cobro de tiro de esquina llegó Van Dijk y en el rebote que concedía el arquero lo castigaba Diogo Jota, en su primera aparición en todo el juego.



Para el segundo tiempo parecía un Liverpool todavía un poco desbalanceado, pero insistente igual, con Jota generando un remate cruzado que se fue apenas abierto. Sin embargo, daba un susto Firmino al ganarse una amarilla por cortar a Daka y generar el tiro libre que esperaba Maddison, pero que por suerte no aprovechó.



A los 57 ya no fue tan solidario el colombiano y se animó a su primer remate, que pegó en un zaguero y salió abierto: no fue gol pero valió un sonoro aplauso.



Llegaron los cambios, Elliot y Salah a la cancha y se mantuvo Díaz, señal inequívoca de confianza. Y a los 68 volvió a animarse cuando le dejaron un pase profundo y pudo enfilar hacia el arco, de nuevo sin la suficiente dirección.



Era tenue la presencia ofensiva de un Leicester que se defendía bien, aguantaba la llegada de Salah, escapando de cuatro defensores (¡alucinante!) a los 72 y luego perdiendo en el mano a mano a los 74 con Schmeichel mientras los suyos pedían penalti, y después dependían siempre de Maddison, quien perdía poder con el paso del tiempo.



Pero a los 77 le daban espacio a Salah y se estrellaba en el travesaño el remate y ese rebote lo atrapaba pleno Luis Díaz para un remate de derecha que tapó Schmeichel y claro que merecía ya el segundo el de rojo... y el primero el número 23.



A los 80 se acordó Leicester del arco rival pero Iheanacho la desperdició y a los 81 tenía que haber llegado el gol de Díaz, en un gran pase de Salah que le quedó frontal y lo tiró entre las piernas del arquero, a quien lo salvó la mismísima suerte. Nada más. El aplauso sonoro de Anfield fue consuelo para el colombiano.



Y entonces el moño acabó llegando a los 86 minutos, un buen servicio de Matip y Jota, ese al que casi nunca se mencionó, resolvió por fin el 2-0: de frente al arco le quedó, otra vez, y doblete, en una noche plena de efectividad para él.



Liverpool sigue al acecho de Manchester City, que tiene ahora una ventaja de 9 puntos, y esta noche en casa de Díaz, quien salió a los 89 para el aplauso, otra vez habrá felicidad. ¡Esto apenas comienza!