¿Díaz puede ganar la Premier? Ojo a calendarios de Liverpool y M. City

De pronto resulta que Luis Díaz aterrizó en un equipo que está peleando todo: la EFL Cup, la FA Cup, la Champions League y ahora, aunque ya pocos lo contaban, hasta la Premier League,

La victoria del Liverpool sobre el Norwich City (3-1) significa que la brecha con el City ahora es de seis puntos, que puede reducirse a solo tres si los Reds superan al Leeds United este miércoles. Eso deja abierta la lucha por el título de la mejor liga del mundo hasta abril, cuando choquen directamente Liverpool y M. City en el duelo que podría decidirlo todo.



Claro, antes hay que superar varios obstáculos que pueden parecer sencillos, pero ojo... es la Premier.



Repase el calendario de los dos más firmes candidatos al título, con el colombiano Díaz en la conversación:

El camino de Liverpool





La victoria del fin de semana por 3-1 contra Norwich, con gol de Luis Díaz, cobró valor cuando Tottenham dio una mano y venció al Manchester City. Pero si este miércoles no se le gana al Leeds, la ilusión morirá pronto.



Los Reds estaban programados para enfrentar al Arsenal el 26 de febrero, pero pasó para el próximo mes debido a que la final de la Copa Carabao se jugará al día siguiente. Eso es bueno y malo pues habrá doble duelo contra ellos en el mismo marco del duro reto de Cristiano Ronaldo y el United.



Febrero 23

Liverpool vs Leeds



Marzo 5

Liverpool vs West Ham



Marzo 12

Brighton vs Liverpool



Marzo 16

Arsenal vs Liverpool



Marzo 20

Liverpool vs Manchester United



Abril 2

Liverpool vs Watford



Abril 9

Manchester City vs Liverpool



Abril 16

Aston Villa vs Liverpool



Abril 23

Liverpool vs Everton



Abril 30

Newcastle vs Liverpool



Mayo 7

Liverpool vs Tottenham



Mayo 15

Southampton vs Liverpool



Mayo 22

Liverpool vs Wolves

El camino de Manchester City







Hay varios retos en el camino, entre ellos el derbi contra Manchester United, que tiene récord positivo reciente en el Etihad Stadium, y Crystal Palace, que suele dar muchos líos, antes del duelo de abril que puede definir la Premier.



Febrero 26

Everton vs M. City



Marzo 6

M. City vs M. United



Marzo 14

Crystal Palace vs M. City



Marzo 19

M. City vs Brighton



Abril 2

Burnley vs M. City



Abril 9

M. City vs Liverpool



Abril 16

Wolves vs M. City



Abril 23

​M. City vs Watford



Abril 30

Leeds vs M. City



Mayo 7

M. City vs Newcastle



Mayo 15

West Ham vs M. City



Mayo 22

M. City vs Aston Villa