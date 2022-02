¿Bajar una rayita a la emoción? Ojo a reacción británica a gol de Díaz

Luis Díaz enloqueció de emoción a muchos tras anotar su primer gol con Liverpool, en la victoria 3-1 contra Norwich por la Premier League.

Hablaron muchos, elogiaron y comentaron, empezando por el propio entrenador Jürgen Klopp, a quien en realidad le sobraron las palabras después del emotivo abrazo que le dio a su fichaje estrella cuando lo sacó del juego para el aplauso cerrado en Anfield.



Pero ojo que en Inglaterra saben bien lo que son lo futbolistas excepcionales, que al fin tiene docenas de ellos en los equipos de la Premier. Y por eso en los medios británicos hay reconocimiento y aplausos, sí, pero con cierta medida.



El Daily Mail, por ejemplo, dijo: “Luis Díaz tiene mucho camino por recorrer para alcanzar a Mohamed Salah, pero consiguió su primer gol del Liverpool para sellar la victoria dentro de los últimos 10 minutos. Va por buen camino”.



Mientras, el prestigios diario The Guardian afirmó: “el colombiano ayudó a transformar una tarde incómoda para Liverpool en una agradable. Lo coronó con un brillante primer gol en el club para Luis Díaz”.



Y una opinión muy cercana, como la del diario Liverpool Echo, que diariamente cubre en detalle la actualidad del club, afirmó: "No estuvo siempre en la misma longitud de onda de Tsimika y siguió chocando con los defensores. Mucho mejor tras el descanso, tuvo un tiro desviado atrás antes de anotar tranquilamente el tercero". De hecho el medio le dio un 7 de calificación, por debajo de los dos que eligieron como figuras: Mohamed Salah y Jordan Henderson, ambos con 8 puntos.



Significa que sí, que hay que estar orgullosos no solo por este primer gol, que iba a llegar pues los partidos previos del colombiano en FA Cup y Champions League fueron más que correctos, pero hay que llevarlo con calma, como se ha cansado de pedir Klopp. Está llegando a un equipo con un libreto clarísimo y un derroche de talento que deja sin aliento. Ha hecho mucho al entrar de forma tan natural en ese esquema, pero el trabajo no es solo llegar sino mantenerse. Y para eso hace falta tiempo y paciencia. Va por buen camino... pero el camino recién empieza.