¿La cumplirán? Promesa del Eintracht Frankfurt a Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré tocó las puertas de salida del Eintracht de Frankfurt. Molesto por no tener minutos en el campo de juego y relegado al banquillo de suplentes, el delantero barranquillero le notificó al club su intención de abandonar el equipo alemán y buscar otras alternativas con ayuda de su representante. Sin embargo, y aunque las ofertas no cesaron, las águilas teutonas le cerraron las opciones al colombiano.



River Plate quería contar con el regreso de Rafael Santos Borré y el jugador también quería tomar la oferta que el club millonario había lanzado. También lo sondearon en Tigres de México, como también en España con el Real Valladolid, pero al parecer nada le gustó al Eintracht de Frankfurt que le puso condiciones al barranquillero para tomar en consideración una salida.

Y es que, en un abrir y cerrar de ojos, el panorama para Rafael Santos Borré cambió completamente. De ser el ídolo para conseguir el título internacional en la Uefa Europa League ante el Rangers de Glasgow, empezó a perder protagonismo y quedó relegado en el banquillo de suplentes. Randal Kolo Muani le ganó la posición y Oliver Glasner optó por el francés.



Rafael Santos Borré tocó puertas para irse y le notificó al Eintracht de Frankfurt su idea de abandonar las filas teutonas, pero el club le negó esa posibilidad sentenciando que solo tomarían la decisión de dejarlo ir si es una venta. Las ofertas que le llegaron de River Plate y Tigres pasaban por cesiones y no fueron tenidas en cuenta por la institución alemana.

Ya regresó la Bundesliga con el partido entre el Leipzig y el Bayern de Múnich y en esta fecha el Frankfurt recibirá al Schalke 04 el sábado 21 de enero. La gran pregunta es si estará Rafael Santos Borré o no en el equipo inicial de Oliver Glasner, pero una promesa que le hicieron al colombiano podría ser la oportunidad para regresar desde el comienzo de los partidos.



El agente, Martín Aráoz que representa a Rafael Santos Borré habló en DSports Radio sobre el panorama del colombiano y reveló una propuesta que le hizo el club. “Lo de Rafa Borré es inentendible que un jugador como él tenga cinco minutos por partido. Él le dijo a la dirigencia y al director técnico que quería salir para tener minutos. Llegaron varias ofertas por Rafa. Nos dijeron que solo sale por venta. Al final se queda porque le prometieron minutos, pero no se portaron bien con él. River lo buscó e hicimos la fuerza, pero no se dio”, señaló. ¿Lo cumplirán?