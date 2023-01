Frankfurt tomó una decisión con Borré y puso cifras para dejarlo ir

Rafael Santos Borré no vive un buen presente deportivo en su club Eintracht Frankfurt y demostró su inconformismo dentro del equipo tras no tener los minutos esenciales a pesar de ser importante en la conquista de la Europa League.



En los últimos días empezó a surgir información de su representante con respecto al deseo de Borré de salir del club alemán y a pesar de las ofertas en condición de préstamo por parte de River Plate y del fútbol mexicano, Frankfurt decidió no aceptarlas.





Por ello, en busca de tener más minutos, Rafael Santos Borré tuvo una reunión con directivos del Eintracht Frankfurt, Oliver Glasne y Markus Krosche para hablar de su continuidad y papel dentro del club, logrando un mutuo acuerdo para beneficiar a futuro ambas partes.



Según confirmó el periodista, Felipe Sierra, Frankfurt le propuso más continuidad, donde le expusieron otras posiciones para jugar. Además, en caso de querer salir del equipo, el club que lo quiera deberá pagar 15 millones de euros por su traspaso, de lo contrario seguirá vinculado a la institución alemana.





🚨 Rafael Santos Borré (27), el D.T. del #EintrachtFrankfurt, Oliver Glasner, y director deportivo, Markus Krösche, se reunieron, expusieron diferentes posiciones y le aseguraron más participación 🇨🇴



👀 Salvo una oferta de 15M€, el colombiano seguirá allí; quieren contar con él

De esta manera, queda solucionada la situación del delantero Rafael Santos Borré tras varias semanas de incertumbre por su inconformismo de no tener protagonismo y querer salir del equipo. El colombiano podría reaparecer en Bundesliga, cuando enfrente al Schalke 04 el sábado 21 de enero.