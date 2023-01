Rafael Santos Borré podría volver a España: un equipo quiere firmarlo

En un abrir y cerrar de ojos, el futuro de Rafael Santos Borré ha cambiado bastante en Europa. De ser uno de los ídolos y referentes del Eintracht de Frankfurt a quedar relegado en el banquillo de suplentes por el gran rendimiento que ha demostrado el delantero francés mundialista, Randal Kolo Muani. Santos Borré fue el comandante de la obtención de la Uefa Europa League con el gol que nunca olvidará contra el FC Barcelona y en la final marcando el empate y el penalti definitivo.



Con grandes números en la Uefa Europa League, Rafael Santos Borré pasó de ser un fijo titular para Oliver Glasner a ser un suplente sin mucho protagonismo. Santos Borré ha tocado las puertas de salida con urgencia para volver a ser tenido en cuenta por Néstor Lorenzo para las Eliminatorias de Sudamérica en marzo.

Puertas de salida que el mismo Eintracht de Frankfurt se encargó de rechazar, pues el club solo quiere prestarlo y no aceptaría una oferta distinta a una cesión. Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León en México se acercó al delantero, al igual que un posible regreso a River Plate que también fue negado. Con estas opciones que no fueron aceptadas por los alemanes, aparece una liga que ya conoce a Rafael Santos Borré en el pasado.



Rafael Santos Borré actuó en el Atlético de Madrid sin poder debutar oficialmente y luego estuvo en el Villarreal también de LaLiga. Así las cosas, uno de los integrantes de la actual competencia liguera también se ha acercado y de hecho, negocia fuertemente con el delantero para firmarlo próximamente ante la posibilidad de que uno de sus atacantes salga del club. El Real Valladolid ha preguntado por el barranquillero, y el diario AS manifestó que existen conversaciones activas entre el equipo ibérico y Santos Borré.



De ser un indiscutible titular para Oliver Glasner en la Bundesliga y en las competencias europeas, Rafael Santos Borré terminó siendo suplente, y ahora pide una salida del club. El Real Valladolid está pendiente y espera contar con el barranquillero en el 2023. Santos Borré tendría la dura misión de salvarse del descenso si recala en el cuadro ibérico. Los vallisoletanos son decimoséptimos en LaLiga con 17 unidades, a uno de los puestos incómodos del descenso.



Dentro de las negociaciones que maneja el Diario AS, el Real Valladolid pensaría en Rafael Santos Borré y las conversaciones constan de una cesión equivalente a 700,000 euros. Pegado al Valladolid, el Cádiz también pretende al ex River Plate tras la salida de Lucas Pérez. Dos opciones que marcarían un retroceso con una misión clara: salir de puestos incómodos del descenso como el referente en el ataque.