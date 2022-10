¿Ya es hora de preocuparse? Santos Borré sigue marginado en Alemania

No pasó tanto tiempo. Rafael Santos Borré se coronaba, hace apenas cuatro meses y medio (18 de mayo), como campeón de la Europa League en su primera temporada con un Eintracht Frankfurt que apostó fuerte por él y lo graduó de figura sin dudar.

¿Qué pasó en estos meses? Habría que preguntarle al técnico Oliver Glasner, el responsable de hacer de un titular indiscutible una alternativa con escasos minutos en cancha.



La progresión de tiempo de juego ha sido decreciente a lo largo de la temporada y casi coincide con un momento definitivo: la derrota 2-0 contra Real Madrid en la Supercopa. Porque hasta ahí había jugado en la Copa (asistencia) y en Bundesliga contra Bayern Munich, pero justo después fue desapareciendo.



Contra Hertha jugó 25 minutos (1-1), contra Colonia 68 (1-1), contra Werder Bremen (triunfo 3-4) solo 5, contra Leipzig (gol para triunfo 4-0) apenas 17 minutos, contra Wolfsburgo 63 minutos (derrota 0-1), contra Stuttgart 23 minutos (triunfo 1-3) y este sábado apenas 5 minutos en el triunfo 2-0 contra Unión Berlín.



Alguien aventuraba que podía ser parte de una rotación, usual en Europa, y que tendría protagonismo en Champions League: jugó 25 minutos en la derrota 3-0 contra Sporting y 12 en la derrota 0-1 contra Marsella.



Es que ni en la Selección Colombia es inamovible a pesar de ser este su momento de adueñarse del puesto, pues jugó 27 minutos en en el 4-1 contra Guatemala (marcó gol) y 46 minutos en el 3-2 contra México.



Así pasó de ser la gran figura, el delantero más letal e influyente, a sumar minutos. Una explicación concreta puede ser el fichaje del franco-congoleño Randal Kolo Muani, de 23 años, 1,91 de estatura y quien se ha quedado con el puesto del colombiano a fuerza de ser el típico número 9 referente de área que suele ser la predilección en a Bundesliga.



Borré no ha tenido la oportunidad de fallar porque en ese puñado de minutos no se le puede juzgar. ¿Ya es hora de preocuparse? La temporada sigue apenas despegando y es pronto para las conclusiones. Pero es un hecho que necesita rodaje, que a sus 27 años no puede sentarse a esperar nada, que debe ir por lo suyo ahora que para eso necesita recuperar la confianza que en algún momento se perdió. Es cuestión de engranar. Su talento sigue ahí.