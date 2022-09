Números los ponen en evidencia: jóvenes golean a veteranos en Colombia

Pasaron los dos partidos de la fecha FIFA contra Guatemala (4-1) y México (3-2) y, mientras los jugadores regresan a sus clubes, en el país la discusión está servida: ¿hace bien el técnico Néstor Lorenzo en insistir en veteranos con poca actualidad como Falcao o James, en vez de los jóvenes que fueron definitivos a la hora de las victorias?

No entraremos en la polémica, que ya se ha desarrollado tanto, sino que intentaremos darles argumentos a los que, de un bando y de otro, siguen tratando de ganar los alegatos. Las estadísticas, que no juegan en ningún bando, dejan a cada quien en su lugar pero ojo que también dan una que otra sorpresa.



Lo primero que hay que decir es que, más allá de toda percepción, la actualidad de Falcao está lejos de la de Rafael Santos Borré, aunque en rigor ambos son suplentes en Rayo Vallecano y Eintracht Frankfurt. Con una diferencia clara: los diez años de diferencia que tienen dejan en evidencia al mayor, a quien se vio errático en los 45 minutos que tuvo contra México.



Según Sofascore apenas llegó a conectar 12 toque de balón y su precisión en el pase fue de solo 71 por ciento. La verdad es que una calificación de 6.5 se antoja generosa a la luz de esos datos. Borré, en cambio, tuvo en esos mismos 45 minutos 1 asistencia (un lujazo para el gol de barrios), 1 tiro al arco, 4 de 6 duelos ganados y 100 por ciento de precisión en los pases. Fueron 7 puntos solo porque no anotó. Pero, comparativamente, fue definitivo el barranquillero.

Falcao vs México Foto: Sofascore para Futbolred

Rafael Santos Borré, Colombia vs México Foto: Sofascore para Futbolred

Aunque no sea una posición similar la de Luis Sinisterra, sí que es una de las fichas en ataque y ahí también quedan retratadas las dificultades no solo para asociarse sino para crear auténtico peligro que tuvo el histórico goleador de la selección nacional. En 45 minutos el hombre de Leeds firmó un partido perfecto, de 8.3 puntos de calificación: 2 tiros al arco, 2 goles 8100 por ciento de efectividad), 3 de 5 duelos ganados y 100 por ciento de precisión en el pase. No más peguntas, señor juez.

Luis Sinisterra, Colombia vs México Foto: Sofascore para Futbolred

James vs Carrascal



Otra discusión pasa por el otro relevo claro en el presente y el futuro de la Selección: James Rodríguez le dio paso a Jorge Carrascal.



¿Cómo le fue a James a la luz de los números? Esa es una discusión linda. Según Sofascore su partido no fue tan malo, al menos a la luz de los números: tres pases clave, 4 pases largos exitosos, 3 duelos ganados y, atención, 93 por ciento de precisión en el pase, para una calificación total de 7 puntos. Parece otro partido distinto al que todos vimos...



Pero cuando se compara con Carrascal, sus 24 años, comparados con los 31 del zurdo, aclaran el panorama: 1 asistencia, 2 pases clave, 2 quites y 100 por ciento de precisión en el pase. Llama la atención que su calificación fuera igual a la de James, quien no llegó a generar ni una opción de peligro.



Por eso sí que cabe la percepción, el peso específico del cartagenero en el equipo: su proyección, su habilidad para recuperar y entregar la pelota en una combinación de velocidad y precisión, su sintonía con Sinisterra y el propio Borré, su pegada, dejan realmente en evidencia la profunda inactividad del número 10.

Jorge Carrascal, Colombia vs México Foto: Sofascore para Futbolred