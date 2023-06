Borré, fijo en Selección pero desplomándose en el mercado: ¿por qué?

Seguro usted también se lo pregunta: ¿acaso no era Rafael Santos Borré la gran figura de su equipo en Alemania y uno de los grandes responsables del título de la Europa League 2022? ¿Qué hizo mal para que ahora no solo juegue poco sino que, obviamente, se desplome su cotización?

Más de una vez él mismo se lo habrá preguntado: el barranquillero llegó como agente libre desde River Plate y en esa primera temporada hizo 12 goles en 45 partidos, inclinando la balanza en el título más importante de su club en años, en la final que disputó contra Rangers de Escocia.



Primera consecuencia: su cotización se elevó hasta los 20 millones de euros, según Transfermarkt, récord para su carrera y prometedora realidad... en teoría.



Porque fue entonces cuando apareció el tercero en discordia: Kolo Muani. Y su ascenso fue la condena del colombiano: tras haber marcado 23 goles y dar 17 asistencias en 46 partidos, el francés de 24 años, además subcampeón en Catar 2022, disparó su valor de los 16 millones de euros -cuatro millones menos de lo que costaba Santos Borré como uno de los más valiosos de Frankfurt- a los 80 millones de euros, lo que lo mantiene como el cuarto jugador mejor cotizado de toda la Bundesliga.



En la exacta dirección contrario fue Borré desde su llegada: la última cotización que registró ya ni siquiera es de doble dígito y apenas llega a 9 millones de euros, tercera caída consecutiva desde los 20 millones de mediados de 2022.



El atacante de 27 años disputó 47 tramos de partidos con el elenco alemán y ahora está en el puesto 19 de la lista de colombianos más valiosos, ahora superado por Cucho Hernández (10 millones), Jhon Córdoba (11) y Jhon Durán (12).



¿Cuál es la solución a sus problemas? Para muchos sería cambiar de aire e inclusive se habló del interés de Tigres, Cremonese, Real Valladolid e Internacional de Porto Alegre de Brasil. Pero si se queda y hace uso de su virtud más destacada, la paciencia, podría tener recompensa: Kolo Muani despertó el interés de gigantes como Manchester United y Bayern Múnich y se dice que podría salir en este mercado a cambio de unos 100 millones de euros. Entonces, Borré, con contrato hasta 2025, podría ser la solución, como ya lo fue antes.



Indiscutible en Selección



La fortuna, en todo caso, parece de su lado pues esa poca continuidad no ha comprometido su presencia en la Selección Colombia, en la que es convocado habitual e inclusive titular con Néstor Lorenzo, un poco favorecido por la mala racha de casi todos los delanteros centro del país en la actualidad y la decisión del DT de no convocar al único que está en buen nivel, Jhon Córdoba.



En la reciente gira europea de amistosos por la fecha FIFA, con victoria histórica contra Alemania 0-2, tenía toda la confianza en demostrar en ese país su valía y confirmar que no es justo el rol de suplente que vive, pero pasó en blanco.



Pero ojo que tranquilamente se disparan los 9 y entonces la falta de minutos empezará a pesar, por lo cual Santos Borré debe apretar y ponerse a tono, exigiendo incluso más protagonismo. El Mundial de 2026 no espera a nadie y él lo sabe perfectamente.