Néstor Lorenzo tras triunfo sobre Alemania: 'Todavía no arrancamos'

Néstor Lorenzo ha llevado a la Selección Colombia al camino del triunfo. Este martes, la tricolor logró una victoria histórica frente a Alemania, derrotándola por primera vez, y estiró su racha invicta. Con lo sucedido en el Arena de Gelsenkirchen, bajo el nuevo proceso, la Selección llegó a 6 victorias.



El estratega habló frente a los micrófonos luego del pitazo final y destacó la importancia de esta triunfo, no solo a nivel grupal sino individual. El argentino declaró que fue la victoria más relevante de su carrera.

“Fue el triunfo más trascendente por el rival, en su casa y con la calidad de sus jugadores el plantel. Hoy presentó el equipo ideal de lo que traía. Por la categoría del rival, es la victoria más trascendente. Habíamos dicho que teníamos que dar lo mejor para pelear de igual a igual en su casa. Los jugadores dieron un plus, se mejoró la actuación del partido anterior y estuvimos a la altura. Ganamos bien”, afirmó el DT.



¿Cómo se imaginó el partido y el rival?: “Lo imaginamos de muchas formas. Nos sorprendió el inicio cuando vimos la formación. Pensamos que iban a cambiar el sistema. Tienen jugadores con mucha calidad y que manejan bien el cambio de sistema. Pero todo va con la actitud y la calidad de nuestros muchachos, y el creer que podían ganar este partido. Sin esa entrega que tuvieron, cualquier sistema táctico te supera”.



Invicto desde que asumió la Selección Colombia: "Vamos bien más allá de los resultados. Falta lo más importante, esto fue un primer paso. Un año de agradecimiento a la confianza y entrega de los jugadores, de creer en un proyecto, pero todavía no arrancamos. Arrancaremos en septiembre por los puntos y sabemos que no va a ser fácil lo que se viene”.



El partido de Rafael Santos Borré: “Es un delantero que entiende el juego, que sabe presionar, sabe ir al espacio, tirarse atrás. Le dije ‘hiciste un partidazo, te fato el gol’. Se lo merecía. La Selección cuenta con muchos jugadores de calidad, algunos que no vinieron también están en la mira, pero Rafa nos da mucho desde el juego y la entrega”.



Esta fue la primera gran prueba para la Selección bajo las órdenes de Néstor Lorenzo. ahora se deberá preparar para el comienzo de las Eliminatorias Conmebol. En septiembre, Colombia iniciará su camino para llegar al próximo Mundial cuando enfrente a Venezuela y Chile.