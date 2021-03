No solo en España: club de la Serie A tendría en carpeta a Borré

Con 52 goles en 137 partidos, Rafael Santos Borré es el máximo goleador de River Plate en la era de Marcelo Gallardo. El colombiano, quien tiene contrato con el conjunto millonario hasta junio de 2021, viene de anotar un póker de goles frente a Godoy Cruz en el campeonato argentino, lo cual lo ha puesto, nuevamente, en carpeta de varios equipos.

Hace unos días se conoció que Celta de Vigo estaría interesado en fichar al delantero de 25 años, sin embargo, en las últimas horas se conoció que no solo en España quieren al barranquillero, pues desde Italia crece un fuerte rumor que acerca al artillero a uno de los grandes de la Serie A.



Pues bien, según informó Calciomercato, Santos Borré vuelve a estar en el radar de la Lazio, equipo que actualmente dirige Simone Inzaghi y que lucha por meterse en puestos de competencia internacional. No es la primera vez que el cuadro de la capital italiana se fija en el cafetero, no obstante, en esta ocasión, la llegada del cafetero estaría sujeta a la salida de Vedat Muriqi, delantero oriundo de Kosovo, quien no ha cumplido las expectativas desde su llegada al club.



Interés en Brasil

Rafael Santos Borré, catalogado como uno de los mejores jugadores de América, estuvo cerca de fichar por el Palmeiras hace unas semanas, sin embargo, el club brasileño retiró la oferta por el colombiano, luego de considerar que no era prudente realizar ese gasto en medio de una crisis financiera.



Ahora, según dio a conocer el Diario Olé, Gremio estaría interesa en los servicios del goleador de la banda cruzada. El cuadro de Portolaegre buscaría hacer la contratación como jugador libre, pero las pretensiones del atacante impedirían su llegada a Brasil, pues Borré quiere dejarle un porcentaje de ganancia a River Plate (venta de sus derechos) y tendría como prioridad volver a jugar en el Viejo Continente.