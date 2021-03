Sin piedad: Dayro Moreno será castigado por Oriente Petrolero

Dayro Moreno ya se destapó en Bolivia. No, no ha dado muestras de su olfato goleador, pues en dos partidos de la liga no ha podido trascender con Oriente Petrolero. Pero ya los hinchas se dieron cuenta de su amor por la vida nocturna, sus salidas a sitios públicos y su espíritu fiestero.



El último fin de semana, hinchas de Oriente Petrolero descubrieron a Dayro en un bar, o un boliche como llaman allá, y se armó un problema, que por fortuna no pasó a mayores. Los aficionados increparon al delantero colombiano y se desató un escándalo ante la falta de resultados del equipo de Santa Cruz de la Sierra.



La semana comenzó agitada por el hecho, pues los hinchas esperan que la directiva del equipo castigue severamente al colombiano, fichaje estrella para esta temporada.



Sergio Galarza, gerente deportivo de Oriente Petrolero, habló del caso de Dayro y adelantó que sí habrá medidas a tomar con el colombiano, pero “es un tema que se debe tratar a puertas cerradas”.



Según declaraciones que recoge el diario ‘El Deber’, Galarza descartó que Dayro termine su contrato anticipadamente, así que continuará en 2021, pues fue fichado para ayudar al equipo.



Lo que no se descarta es una sanción económica, pues, si bien Dayro estaba en su día de descanso, no debió exponerse públicamente, a altas horas de la noche, en un sitio de fiesta, y ante la crisis de resultados del club.



En Oriente Petrolero tienen claro que “el club aplicará los reglamentos internos a quién corresponda”, así que Dayro será castigado interinamente.