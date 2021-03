No para la indignación: Córdoba cuestiona códigos de Fabra en Boca

La molestia por la inexplicable reacción de Frank Fabra en el partido que Boca Juniors perdió contra Talleres (2-1) en La Bombonera, cuando le dio una bofetada a su propio capitán Carlos Izquierdoz, lejos de apaciguarse ha ido creciendo.

Las críticas al colombiano en Argentina han sido implacables, no faltan los que han pedido su salida del club y muchos esperan que se disculpe, lo que hasta ahora no ha ocurrido.



Sobre la polémica, Óscar Córdoba, multicampeón con Boca, analizó: "Izquierdoz en ningún momento lo manotea. Yo me puedo acercar a ti y hablarte. Y te digo: 'Ricardo, ahorita nos vamos a ver y nos vamos a dar una trompada en el camino, listo'. Y todo el mundo contento. Pero aquí te está tirando en cara. Todos estábamos viendo que Fabra se estaba yendo al ataque y que le ganaban la espalda. ¿Quién estaba cubriendo la espalda? Izquierdoz", dijo en el canal ESPN.



"Hay códigos y una forma de comportarse y creo que en Boca no se están comportando como debe ser un jugador de Boca", añadió.



Córdoba sospecha que el final de la etapa de Fabra está cerca y no se explica qué es lo que está pasando dentro del equipo, pues estas actitudes podrían revelar otros asuntos más complejos: "la gente no está contenta, no puede ser que después de un título haya tantos reclamos. Está muy raro, confundido. No sé si es de un lado o del otro, o los directivos, algo no funciona. River pierde y está mejor que nosotros".