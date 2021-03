Crece indignación con Fabra en Argentina: del 'inútil' a las trompadas

No paran las críticas en Argentina Frank Fabra, quien resolvió darle una trompada a su compañero y capitán de Boca Juniors cuando las cosas iban mal en la última derrota contra Talleres (1-2).

Ya comentaristas de distintos programas han pedido sanciones ejemplares contra el colombiano por la agresión a Izquierdoz, quien curiosamente no respondió en ese momento.



Pero algunos como Alejandro Fantino, de ESPN, pudieron pasar la frontera y meterse con la persona. El citado analista declaró: "En mi mundo no juega más. Fabra es un inútil, es inútil para el equipo y para sus compañeros", dijo, alegando que consultó con su abogado antes de dar esa dura opinión, consciente que podría tener consecuencias legales.



"Te mandás una cagada detrás de otra, esto quedará en la historia de Boca, le pegó una cachetada al capitán en vivo, sáquenlo del equipo, que no juegue más", añadió.

#ESPNFC 📺 | #ESPN



"FABRA ES UN INÚTIL"@fantinofantino fue contundente al hablar sobre la reacción que el defensor colombiano tuvo con Izquierdoz, uno de los capitanes de Boca. pic.twitter.com/0S07HjoP8x — ESPN Fútbol Club Argentina (@ESPNFCarg) March 23, 2021

Igual de radical, pero tocando más puntos sensibles no solo de este partido puntual sino de lo que hay en el interior del equipo y el propio estilo de Russo, habló Jorge Ribolzi, exjugador xeneize.



"Hay que hablar, lo que pasó ayer con Izquierdoz y Fabra son cosas que suceden, pero en otro lugar. Es inadmisible que pase dentro de la cancha”, dijo 'el Ruso' en diálogo con el programa 'Cómo te va'. “Si soy Izquierdoz, desde el túnel al vestuario lo voy agarrando a trompadas a Fabra. Pero no en la cancha como sucedió”.



Asimismo, el exayudante de Alfio Basile intentó hablar también del lado del cafetero: “Si yo soy Fabra no haría lo que hizo, lo haría en otro lugar. No me preocupa la discusión, a veces es necesaria en el fútbol... Ayer vi que Boca no encuentra ese funcionamiento que tuvo en el primer campeonato. No es un equipo confiable. Cuando Boca salió campeón encontrabas muchos jugadores titulares hoy no los encontrás”.