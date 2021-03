¿No se quería ir? Reinaldo Rueda y los detalles de su adiós a Chile

Reinaldo Rueda no dudó en aceptar la ofertas de volver a dirigir la Selección Colombia, pero eso no significa que estuviera desesperado por salir de Chile.

Esa es la conclusión de la entrevista que Ian Mac Niven, exdirectivo de la selección chilena, concedió al diario El Mercurio, en la que descartó aquella versión del presidente Pablo Milad, quien sugirió problemas familiares que decidieron su salida.



"Reinaldo Rueda se quería quedar y no tenía por qué salir. Milad declara que la señora está disconforme, que Rueda está disconforme... esas cosas no son ciertas. Para Reinaldo, Chile es el mejor país. Si no lo querían, debieron buscar una salida directa, no por el lado. Eso me dolió mucho", declaró con firmeza Niven.



"Reinaldo se fue desgastado y habría esperado irse sin ese desgaste innecesario. Pero esa mentira de la señora, yo hablé con ella también y no era así", añadió.



Para Niven el gran responsable del desgreño en la ANFP es justamente Milad, por la manera como controla hasta el más mínimo proyecto, beneficiando sus propios intereses e imponiendo su estilo de manejo de la institución, demasiado político.



"Se mezcla la liga con la Federación. El 95 por ciento de los ingresos de la ANFP son producto de la selección adulta, y ningún directorio, con ingresos históricos por venta de derechos comerciales y de TV de la selección, ha sido capaz de hacer un 'Pinto Durán' 2.0. Todo proyecto es el fin de semana, es tapar hoyos con tierra", concluyó el crítico.