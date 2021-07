El agobio del ‘Tigre’: desesperante situación de Falcao en Galatasaray

Ha sido una semana complicada para Radamel Falcao García. El delantero no fue convocado a la Selección Colombia, razón por la que pudo adelantar su pretemporada con total normalidad.



A falta de un año para vencer su contrato con Galatasaray, el ‘Tigre’ no tiene claro su futuro. Por un lado, quiere y anhela cumplir el tiempo estipulado; por otro, la directiva del club no desea seguir contando con sus servicios.



Incluso el entrenador Fatih Terim, quien parecía ser su principal aliado, le habría soltado la mano...

La temporada 2020-21 fue agridulce para Radamel. Aunque inicio anotando varios goles en la Superliga de Turquía, las lesiones, de diversa índole, fueron quitándole regularidad y ritmo de competencia.



La situación llegó a tal punto que los hinchas exigieron su salida y los directivos analizaron dicha posibilidad, argumentando además la dura situación económica. Recordemos que el samario tiene el salario más alto de la plantilla.



Pues bien, la pretemporada inició con mucha ilusión para Falcao. Pudo trabajar a la par de sus compañeros y todo parecía andar sobre ruedas. Desafortunadamente a mediados de julio (19), Galatasaray informó a través de un comunicado que su goleador se había lesionado, sin dar más detalles. Más adelante se supo, a través de algunas imágenes, que se trataba de su gemelo derecho.



Las críticas regresaron y con total razón. Pero un día después apareció entrenando con normalidad y horas más tarde se confirmó su convocatoria para el duelo por Champions League frente al PSV. Es más, Terim reconoció en rueda de prensa haber hablado seriamente con él y se mostró complacido por la actitud que mostró. García Zarate solicitó estar en la lista de viajeros para el duelo internacional.



En lo deportivo, los problemas llegaron tras la abrumadora caída por 5-1 contra los neerlandeses. El ex Atlético de Madrid entró al minuto 89... Su entrenador explicó después que aún no estaba listo para competir.



El torbellino de malas noticias fue creciendo. Días después y según informó un medio local, Burak Elmas, presidente del cuadro de Estambul, le habría comunicado al jugador que no contarían más con él. Palabras más palabras menos, adiós y muchas gracias. Para completar, el mismo medio que filtró lo anterior, ‘Sporx’, reportó que Terim planeaba rejuvenecer la plantilla, aspecto que dejaba fuera del camino al ‘Tigre’, Babel y Feghouli.



Sin el apoyo de los hombres más importantes, Radamel tiene casi lista su carta de salida. Pero allí surge otro problema, pocos equipos en el mundo pueden darse el lujo de pagar su elevado sueldo. Y claro, su edad, 35 años, no es que ayude mucho.

​

Se supo del interés de dos equipos: Sporting Braga y Al Duhail de Catar. El primero no tiene ingresos suficientes para costear la operación, el segundo los tiene, pero no es una liga muy atractiva.



Así pues la encrucijada de Falcao es por lado y lado. Quiere quedarse a demostrar su valía en Galatasaray, pero las cabezas principales lo quieren fuera. En caso de salir, no hay clubes que tengan la capacidad de mantenerlo... ¿Qué hará?