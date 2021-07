Borja dio pistas sobre su futuro: habló de Palmeiras y Boca Juniors

Después de alcanzar el tercer puesto con la Selección Colombia en la Copa América, Miguel Ángel Borja regresó al país para disfrutar de las vacaciones y definir su futuro tras terminar su ciclo en Atlético Junior.

El goleador cordobés aprovechó su tiempo de descanso para graduarse del Bachillerto, compartir con su familia y amigos, y seguir entrenándose de cara al futuro que aún es incierto.



Justamente, para referirse al mañana, Borja habló con Caracol Radio y, aunque no confirmó su destino, dio pistas de lo que será la nueva temporada.



"Estamos esperando, el compromiso mío es ahora con Palmeiras y enfocarme en entrenarme bien, En cualquier momento me toca jugar y estar ahí. Por ahora, me toca entrenarme bien. En pocos días está la Eliminatoria y me toca estar a punto", dijo.



Sobre el rumor de llegar a Boca Juniors, el artillero reconoció que le gustaría; sin embargo, insistió que su futuro inmediato está en Brasil.



"Boca es un equipo que tiene una historia muy impresionante, no solo Miguel Borja, muchos quieren estar allá. En las próximas horas viajo a Brasil, el compromiso es con Palmerias, renové con ellos hace 7 meses, me queda mal decir que quiero ir a otro equipo. Renové hasta finales del 2022 con cláusula de un año más", precisó el atacante.



Por último, Borja, quien aseguró que continuará estudiando para ser manager deportivo, aprovechó el espacio para enviarle un mensaje a los hinchas del Junior, club del que es hincha, para que apoyen al equipo en medio de la mala racha.



"Fue algo difícil no poder jugar los partidos clave, quedó la sensación de que se pudo ganar la décima. Siempre he creído en ellos como hincha de Junior. Los hinchas de verdad se ven en los momentos difíciles. Invito a toda la hinchada a que los apoyemos", concluyó.