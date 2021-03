¡Tercera ausencia inminente! Ancelotti reveló qué pasará con James 

James Rodríguez lleva dos partidos ausente en Everton, justo en las victorias contra Southampton y West Bromwich Albion, ambas por 1-0.

En la semana larga de descanso del equipo sufrió, oficialmente, "molestias en los entrenamientos". ¿Qué tipo de molestias? Es todo un misterio.



Y se pone peor. Este domingo el técnico Carlo Ancelotti admitió que Everton tampoco recuperaría a su creativo para el duelo clave de este lunes contra Chelsea por la Premier League, en el partido que puede consolidar al equipo entre los cuatro de Champions.



A la duda puntual sobre el zurdo, el entrenador explicó: "No sé, creo que tenemos que revisar. Quizás no esté para el partido contra el Chelsea, para el próximo sí".



La duda es elocuente. No este lunes, seguramente para después. Pero no en Stamford Bridge y eso es una pena, considerando lo que hay en juego.



Everton hizo una serie de cambios para su victoria sobre West Bromwich, que incluyeron a Allan y Gylfi Sigurdsson en el banquillo. "Fue para descansar, también para Sigurdsson, porque Allan no jugó durante dos meses, así que darle dos partidos en tres días fue demasiado. Así que prefiero darle un descanso. Sigurdsson no es tan joven, ¡necesita tiempo para recuperarse! Por supuesto que estoy bromeando, pero quería darle un poco de descanso", añadió el DT.



Lo de James, según él mismo, es "leve". Pero ya son dos semanas largas fuera. Al final, suerte que no hay fechas eliminatorias en marzo, porque de jugarse tendría todo en contra para estar en Selección Colombia.