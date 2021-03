Everton sigue ganando sin James: de la percepción a la preocupación

James Rodríguez no estuvo disponible. Y no faltó quien le sumara el popular 'no importa cuándo lo leas... Otra vez la explicación es algún problema físico que no se especificó pero que ya lo dejó fuera de dos partidos seguidos.

James era el hombre esperado en la trabajada victoria 0-1 contra West Bromwich, que tiene a los de Ancelotti muy, muy cerca del objetivo de clasificarse a la Champions League. Su capacidad creativa era necesaria contra uno de los coleros de la Premier League no solo porque se esperaba ganar con holgura sino porque él mismo necesitaba un partido redondo para ganar confianza y espantar de una buena buena vez el fantasma de las lesiones. Nada de eso ocurrió.



Volvió a faltar, aunque no fue el único. Tampoco aparecieron Davies ni Coleman. Y eso puede tener una explicación lógica: ante un rival menor había una buena ocasión para rotar la nómina, para no saturar a esos jugadores que han hecho antes la diferencia y a los que no habrá mucha ocasión de darles descanso de aquí al final de la temporada.



En Inglaterra están más ocupados en alabar el trabajo de Sigurdsson, en reconocer su renacer y el tremendo peso creativo que tiene para el equipo, lo que indirectamente va en contra de aquellos que extrañan la magia de la zurda del colombiano.



En su país, además de las cada vez más nulas opciones de verlo en las Eliminatorias a Catar 2022, la duda es si Everton extraña en algún punto a James o si, por el contrario, es más práctico y efectivo cuando no lo tiene en el campo.



Por un lado, están los números que lo condenan: con él, Everton sumó 25 puntos en 17 partidos, un 49 por ciento de rendimiento; sin él fueron 21 unidades en 9 juegos, un 78 por ciento de rendimiento.



Al mirar los números generales, el balance no le ayuda mucho: James jugó 18 partidos con Everton en Premier League de los cuales ganó 9, empató 3 y perdió 6, con 5 goles marcados y 4 asistencias. Es un rendimiento del 51,7 por ciento.



Es cierto que muchos críticos extrañan el talento del colombiano, que este miércoles contra West Bromwich por varios lapsos el equipo lució perdido, pero hay otras alternativas en la plantilla que orientan el ataque, como Sigurdsson, y mientras esas acciones cotizan al alza, las del colombiano lo hacen en el sentido contrario.



La buena noticia es que Everton tiene opciones, pero en la Selección Colombia el panorama es más preocupante: a tres semanas no hay claridad sobre si jugará o no, ya no solo por las restricciones en el marco de la pandemia, sino por esta irregularidad que podría obligarlo a replantearse si vale la pena el riesgo de partidos de la alta exigencia de las Eliminatorias suramericanas justo ahora, que arrastra problemas físicos y que podría necesitar afianzarse en su club. Al final la gran preocupación es para Reinaldo Rueda.