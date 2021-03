Otra vez sin James: Everton ganó a domicilio y ¡es cuarto en Premier!

¡Ahí donde quería estar! Ganarle 0-1 de Everton a West Bromwich de visitante significa que, a esta hora, los 'toffees' están en el cuarto puesto de la tabla de posiciones de la Premier League, justo en la zona de clasificación directa a la Champions League, eso que más que un objetivo es casi una obsesión.

No apareció tampoco esta vez el colombiano James Rodríguez, segundo partido ausente por problemas físicos que no fueron detallados, pero sí estaban Richarlison, en una gran noche y Sigurdsson, en otro juego en el que encontró caminos hacia el arco rival y le dio vitalidad al ataque.



A los 90 segundos sonó por primera vez la alarma en predios de Everton, tras un cabezazo de Diagne que obligó a Pickford a estirarse para desviarlo a mano cambiada. Y de ahí en más sufrió el equipo de Ancelotti, frágil cuando los inquietos hombres de West Bromwich metía balones a espaldas de los marcadores. Por suerte les faltó puntería y pronto, sobre los 15 minutos, soltaron un poco el pie del acelerador.



El lío es que la propuesta de Everton no fue clara: sí se acomodó mejor en la cancha y pasó el sofoco, pero luego no hubo conectores en el ataque, fue un equipo más bien plano y solo Richarlison, a los 37, con un remate apenas arriba del travesaño, y Calvert-Lewin, en una de las pocas ocasiones en que se acordaron de él, erró frente al portero a los a los 43. Puede que no fuera James necesariamente, pero sí que le faltaba una pizca de talento al ataque visitante.



A los 51 de nuevo se acercaba el West Bromwich con un doble cabezazo en el área que no pudieron aprovechar los locales y entonces Ancelotti se percató de la situación y autorizó la llegada de Sigurdsson. Y a partir de allí fue otro partido: Allan dio equilibrio en el medio y liberó a hombres como Gomes mientras el islandés, un minuto después de su ingreso, puso en el tiro de esquina la pelota en la cabeza de Richarlison para celebrar el 0-1 a los 65 minutos.



Quiso más Everton, intentó, apostó con tres atacantes y buscó pasar de largo, y la realidad es que a los 90+3 se salvó cuando se anuló el empate de Diagne tras un grosero error de Pickford y una polémica decisión del VAR (una más), pero al final entendió que un solo gol también da tres puntos y así fue como bajó la persiana, en otra victoria clave fuera de casa, pensando en los puestos europeos. Sí, fue otro día feliz sin James en la cancha. El riesgo es que se está volviendo lo usual...