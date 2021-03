A un ataque feroz, una defensa ejemplar: James protagoniza duro cruce

Los focos están sobre James Rodríguez cuando juega y cuando no. Es su día a día. Hay quienes valoran su aporte y quienes se concentran solo en su intermitencia. Los cruces entre analistas están a la orden del día en Colombia pero también en Inglaterra, donde últimamente está encendido el debate.

El asunto comenzó esta vez por una columna de Richard Keys, de Bein Sports, en la que aseguró: "Ninguno de los que da una opinión puede enfadarse cuando otros no están de acuerdo. ¿Ninguno? Bueno, excepto Brian Reade de The Mirror, quien me criticó a principios de temporada porque dije que no me gustaba James Rodríguez. Bien. Discuta el punto, pero no había necesidad de la maldad o los golpes bajos que incluyó en su respuesta. ¿Y quién tenía razón? Correcto. Yo lo estaba. Después de un par de buenos partidos bajo un sol abrasador, contra una oposición corriente, James desapareció, como sabía que haría. Y Everton es mejor sin él. No he escuchado demasiado del Sr. Reade sobre el tema en mucho tiempo".



Pues Phil Kirkbride, el periodista que cubre el día a día de Everton para el Liverpool Echo literalmente lo atendió en su última columna: "No, señor Keys, me temo que es usted quien se equivocó. En primer lugar, abordemos la afirmación de que ha desaparecido. Es de conocimiento público que Rodríguez está lesionado, que Carlo Ancelotti y el departamento médico han decidido no apresurarlo y esperarán hasta que esté al 100 por ciento", comenzó diciendo.



Dice el experto que apuesta porque en los últimos 10 partidos de la temporada, empezando por Crystal Palace, su recuperación será plena, justo a tiempo para dar una mano en la tarea de la clasificación europea: "dado que Rodríguez jugó solo 14 veces la temporada pasada y ha llegado a la liga más exigente físicamente del mundo donde lo patean repetidamente, no es de extrañar que haya sufrido problemas. Y decir que ha "desaparecido" sugiere que su forma ha caído en picada y también parece aceptar esta teoría de que cuando llegó el frío, no quería ni jugar. Basura".



Según el crítico las presentaciones del colombiano han sido "comunes y corrientes" y brilla más por sus ausencias que por sus aportes, excepto contra rivales menores, como Crystal Palace. Nada más lejano a la realidad, según el periodista del Echo: "Entonces, si Keys cree que esos tres lados son "comunes y corrientes", entonces ¿qué pasa con el Leicester City, que se quedó atrás cuando Rodríguez produjo un momento de magia en Goodison en enero? ¿Y qué hay del partido con el Manchester United, también de alto vuelo, en el que Rodríguez anotó en la remontada de la segunda mitad, y cuando ni siquiera estaba en plena forma? ¿Y qué hay de su pase de volea en Anfield para asistir a Richarlison?".



Kirkbride hace el ejercicio, tedioso pero muy necesario y más que nada justo, de examinar al detalle lo que ha significado la llegada de James a un equipo que no había sido protagonista en la Premier en los últimos años y que sin figuras como las que solo Ancelotti puede convocar, seguiría resignado a estar más cerca de la pelea del descenso que de la zona de clasificación a Champions League.



"Rodríguez se ha perdido los cuatro partidos de liga desde el viaje por Stanley Park y, como dijimos, su ausencia ha sido frustrante. Pero solo ha sido una gran decepción por lo bueno, lo especial y lo diferenciador que es cuando está en forma y en el campo", concluyó el experto. Si sabremos en Colombia lo que es la magia de su zurda cuando está bien...