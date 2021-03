James Rodríguez tiene muy claro su plan de retiro: ¿lo dejarán?

Últimamente es así y no valen la pena las discusiones: James Rodríguez habla solo en sus redes sociales. Lo bueno es que habla, literalmente, de todo.

En su última conversación con fans en la famosa red de Twitch, el colombiano habló de un detalle inesperado: el retiro.



No es que lo esté pensando realmente, es que tal vez nadie se lo había preguntado antes y por eso se refirió al tema sin mayores complicaciones



¿Entrenador? No precisamente. Le suena más el rol de directivo: “a mí me gustaría trabajar en eso, la verdad, pero en unos años", comentó.



Su experiencia, sin duda, será definitiva: "a los jóvenes hay que guiarlos y llevarlos por un buen camino, ahí es que está el futuro. Pero hay que hacerlo con mucha inteligencia, tiene que ser un proyecto serio, que tenga mucha visión y, sobre todo, una buena misión”, agregó.



Visión, misión... Se ve que ha tenido tiempo para planearlo. Ahora solo le queda un obstáculo que muchos no llegan a superar, y eso que han sido capitanes de selección Colombia como él: ¿alguien en la cúpula se animará dejarle su lugar?