El ex Bayern Múnich que podría jugar con James Rodríguez en Everton

El fútbol europeo empieza desde ya a moverse en el mercado de fichajes. Si bien no ha terminado la actual temporada, ya son varios los clubes que alistan su chequera y hacen cuentas para contratar refuerzos de cara a la temporada 2021/2022. Y el Everton, que dirige Carlo Ancelotti, podría verse beneficiado en la tarea de fortalecer su plantel.



Es así que Carlo Ancelotti y los dirigentes del club inglés analizan los movimientos que podría realizar en los próximos meses. Y un jugador que pertenece al club, pero que juega en otro equipo, podría ser moneda de cambio para conseguir otro tipo de jugadores.



Es así que Moise Kean se ha convertido en una de las sensaciones del mercado de fichajes próximo, pues está brillando en el Paris Saint Germain y es el segundo goleador del equipo en la Ligue 1 de Francia con 11 anotaciones, detrás de Kylian Mbappé (20) y superando a Neymar (6) y Mauro Icardi (5).



La prensa italiana asegura que Juventus de Turín quiere de vuelta a Kean en sus filas. El atacante italiano nació en la ‘Juve’ y estuvo en dos ciclos, pero fue vendido al Everton en 2019 y firmó un contrato por 5 temporadas; sin embargo, luego de dos años el delantero fue cedido a PSG y estará hasta junio próximo, pues el préstamo es sin opción de compra.



Juventus tendría que pagar unos 25 millones de euros al Everton si quiere de vuelta a Moise Kean, es por eso que, para alivianar la carga y pagar menos dinero, tiene en mente proponer un canje de jugadores.



Allí aparece un ex Bayern Múnich para que sea socio de James Rodríguez, Calvert-Lewin y Richarlison la próxima campaña. Se trata del brasileño Douglas Costa, quien no se pudo consolidar en Italia. Costa y James no coincidieron en la Bundesliga, pues justamente el colombiano llegó a Bayern cuando el brasileño partió a Juventus, e incluso heredó el número 11 de Douglas.



Si a Everton no le interesa Douglas Costa, Juventus ofrecería a Aaron Ramsey, un volante galés de fútbol elegante y de recordado paso por Arsenal.