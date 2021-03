¡Sin titubeos!: 'Miente Ancelotti, James es más mercadeo que fútbol'

Habrá quien lo sospecha, quien secretamente lo estaba pensando, pero solo Iván René Valenciano tuvo el valor de decirlo sin titubeos.

La lesión de James Rodríguez, que inicialmente, según el DT Carlo Ancelotti, era una "molestia leve" y que luego fue un "problema en un pie" que ya lo ha mantenido fuera de tres partidos consecutivos, parece un juego de versiones que el propio italiano estaría orquestando.



Así lo aseguró el exfutbolista, hoy analista, en el programa Nexo de ESPN: "para mí, Carlo Ancelotti está mintiendo, miente desde todo punto de vista. Miente totalmente porque creo que James Rodríguez es un tema más de merchandising que de juego, que de fútbol".



No es un lujo que se puedan permitir en Everton eso de salir a contar, como ocurre en todos los equipos de la Premier League, el estado físico de un jugador: "el merchandising y lo que invirtió el Everton, más que en un jugador, es en un tema publicitario. Ancelotti no puede decir que James se va a perder cinco partidos porque seguramente los sponsors o el merchandising se pierden, pero él sabe la realidad, la tiene clara".

- @Ivan9Valenciano: "#James es un tema más de merchandising que de fútbol." ¿Qué piensa ustedes? Escríbenos con el #NexoESPN pic.twitter.com/FYSts7X4vb — ESPN Nexo (@NexoESPNco) March 8, 2021

Para Valenciano, se está tratando de maquillar una situación que puede ser muy compleja: "Tú no puedes llevar a un jugador que no puedes utilizar. El cuerpo médico seguramente se le acercó a Ancelotti y le dijo: 'este muchacho necesita dos meses para recuperarse'".



De hecho, Ancelotti había anunciado que James volvería este sábado contra Burnley, pero tras la derrota contra Chelsea (2-0) dijo que tendrá que observarlo y no aseguró que pueda estar disponible. ¿Qué se esconde detrás de tantas versiones?