¿James da mucha ventaja? 12 finales de Everton que debería aprovechar

Everton lo ha hecho: tiene en sus manos el regreso a las competencias europeas, es quinto de la tabla de posiciones de la Premier League y está a solo un punto de coronar la cima, de volver a una Champions League.

Pero, como dijo Ancelotti, lo único lamentable es que el torneo no acabe ahora mismo: "creo que en nuestros 12 partidos, hasta el final, tenemos que estar centrados. Por supuesto pensamos en el próximo partido contra el Chelsea, pero también debemos centrarnos en los otros 11. No estamos en lo más alto en este momento, tenemos dificultades para luchar por las cuatro primeras posiciones y la Champions".



Son 12 partidos, doce estaciones hasta la meta de la clasificación que espantará los demonios y devolverá a los 'toffees' al sitio donde quieren estar.



El camino empieza fuera de casa este lunes contra Chelsea. En la lista de visitas siguen Brighton (10 de abril), Arsenal (24), West Ham (8 de mayo) y, casi nada, el casi seguro campeón de la Premier, Manchester City (23 de mayo).



Eso es bueno porque la campaña de visitante ha sido excepcional. Pero viene el lío de ganar en Goodison Park, donde vienen seis retos: Burnley (13 de marzo), Crystal Palace (3 de abril), Tottenham (17), Aston Villa (Primero de mayo), Sheffield (11) y Wolves (15).



"Queremos luchar, pero claro que para ser competitivos en la Champions tenemos que mejorar", admitía Ancelotti. Chelsea es el dueño del cubículo que quiere Everton, está cuarto (47 puntos) y el equipo de Liverpool es quinto (46). Leicester (50) y Manchester United (51) parecen seguir ahí, no demasiado lejos considerando que tiene un partido menos... porque ya Manchester City (65) está fuera de toda discusión.



Otra vez sin James



El DT tiene a su favor que hay memoria: en la plantilla hay un doble campeón de Champions, James Rodríguez, y otros ocho que ya jugaron el torneo: Robin Olsen, Lucas Digne, Allan, Fabian Delph, Alex Iwobi, Bernard, André Gomes y Joshua King.



Pero al momento de hacer valer eso en la cancha está James dando una nueva ventaja: Ancelotti lo descartó este domingo contra Chelsea, este lunes en Stamford Bridge, porque no se ha recuperado de sus últimas "molestias leves". Como si eso existiera cuando se se habla del colombiano...



Ya serían tres ausencias en línea, contando las últimas victorias contra Southampton y West Bromwich, ambas por 1-0, ambas victorias sin él, lo que no es un detalle menor... Da la sensación de que no se puede armar el proyecto sobre sus hombros pues su físico no le da. Y además hay otros picos muy altos como Sigurdsson, quien, aún sin proponérselo, se ha vuelto el hombre clave en la posición. Ventajas que este nivel son una tentación irrechazable... infortunadamente.



Ahora es momento de capitalizar la experiencia y el toque de Ancelotti en la plantilla. Vienen 12 retos. Doce paradas hasta llegar a la Champions League. Empieza este lunes contra Chelsea sin el número 19... No pueden permitirse fallar ni esperar a nadie...