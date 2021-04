¡Aceleren la renovación! Temen misteriosa cláusula de James en Everton

James Rodríguez sonríe otra vez y en Everton se contagian con facilidad. El colombiano todavía celebra el triunfo clave contra Arsenal y prepara la obligatoria victoria contra Aston Villa este sábado, en Goodison Park, con le mirada puesta en los puestos de clasificación europea de la Champions League.

Pero mientras él se concentra en una parte del trabajo, en la otra, la que se hace en las oficinas de Everton, analizan otro asunto crucial: la renovación de su contrato, que expira en junio de 2022.



Ya había anunciado Marcel Brands, el hombre fuerte en materia de fichajes, que trabaja en la renovación del colombiano y de otros seis jugadores que están por finalizar el vínculo y son indispensables para Ancelotti.



Pero lo de James, al menos para la prensa especializada, debería ser una prioridad. Por eso apelan al contrato firmado en 2019, en el que se incluía una opción de renovación automática por 12 meses, pero todo depende de una cláusula misteriosa, como muchos de los detalles contractuales del zurdo.



"Hay dos formas de activar esa cláusula. Rodríguez puede lograrlo automáticamente al alcanzar un número definido, pero hasta ahora no revelado, de apariciones, o el club puede extender ese acuerdo cuando lo considere oportuno", dijo este martes el diario Liverpool Echo.



"Si juega en los seis partidos restantes, habrá terminado la campaña con acción en 31 de los 46 partidos del equipo y habrá terminado con fuerza, libre de lesiones y, con suerte, ayudando a impulsar al Everton a la clasificación europea", añade.



Como no se sabe de cuántos partidos se habla, la incertidumbre, según la fuente, es mala consejera. Por eso no habría que esperar más, debería ser una decisión del club renovarlo ya y evitar, por ejemplo, que cualquier oferta millonaria lo saque de la casa azul.



Y ojo al detalle que esgrime el Echo como motivación adicional: "ningún fanático de los Blues ha visto a Rodríguez jugar para el club en persona. Cuando a los 2.000 partidarios se les permitió regresar a Goodison en diciembre, salió lesionado. Con suerte, podría haber 10.000 fanáticos contra los Wolves (15 de mayo), y podrán ver al mago de Colombia, imagínense el revuelo, en agosto, si se permite un full-house, con la multitud esperando con anticipación para ver a Rodríguez. en persona... Y sabiendo que estará en el club también hasta el verano de 2023".



En Everton y en Liverpool, obviamente, lo quieren, lo admiran, lo necesitan. ¿Alguien tiene todavía alguna duda?