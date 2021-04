James tenía razón al elegir a Everton: 'Si Carlo llama, no dices NO'

La influencia de Carlo Ancelotti en Everton está sobre diagnosticada: por él se han hecho fichajes estelares, se ha disparado la imagen del club y se han elevado los objetivos. Es, según los analistas británicos, el auténtico salto de calidad.

Una muestra más la ha dado en las últimas horas Michael Essien, quien trabajó con el italiano en Chelsea.



"No me sorprendió que James aceptara ir al Everton porque, como pueden ver, ha sido fantástico para el equipo y para el Everton", comenzó diciendo en el podcast oficial del club.



"Si has trabajado con Carlo antes, donde sea que vaya y te llame, no puedes decir que no, porque conoces el tipo de entrenador, el tipo de persona que es", añadió.



James ha tenido un aterrizaje muy favorable en al Premier League, suma 6 goles y 9 asistencia en 25 juegos y es, según los analistas, un jugador trascendental en el juego del equipo y en el esquema de Ancelotti, quien vio la oportunidad de llevarlo, después de dirigirlo en Real Madrid, y no se ha arrepentido.



Essien, además, se dio el lujo de trabajar con Ancelotti y con José Mourinho, recientemente despedido del Tottenham, y dijo que son técnicos parecidos.



"Mourinho estaría en el campo de entrenamiento las 24 horas del día, los 7 días de la semana y Carlo haría lo mismo, diciéndonos qué hacer, nuestras posiciones corporales y cosas así. Carlo es similar. La forma en que te hablaría, lo que te dice cuando vas al campo, todo lo que quieres hacer es jugar para él. José y él tienen eso en común", añadió.