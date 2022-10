James no ve una en Olympiacos: lesionado y le llega competencia

James Rodríguez no la pasa para nada bien. El haber viajado con la Selección Colombia, el aceptar la convocatoria, que se sabía que no la iba a soltar, le trajo consecuencias, no solo para él, sino que también para el Olympiacos y para el nuevo timonel conformado por Míchel González, quien que sinceró como un fanático del colombiano.



El 'virus FIFA' reapareció en Grecia con la lesión de James Rodríguez después de jugar contra Guatemala y México. Y es que, el tema de los viajes también afectó al colombiano, que al llegar a El Pireo, Míchel González no dudó en decir que el volante que ya debutó en Olympiacos arrastra un 'problemilla', un golpe que ya suena, y que lo descartaron para el próximo partido liguero de los rojiblancos.

Ante esta situación de James David Rodríguez, prendió las alarmas en el Olympiacos que ya se movió en busca de un nuevo jugador que pueda idealmente suplir a James en las fechas que no esté. De hecho, el cuadro helénico ya conoce desde hace rato a su nueva adquisición, pues ya había tenido un paso por el equipo rojiblanco.



Se trata del volante creativo Pajtim Kasami. Kasami es suizo nacido en Zúrich, pero también cuenta con orígenes de Albania. El mediocampista es internacional con Suiza, disputando más de diez partidos con el combinado nacional. Tiene 30 años, y cuenta con un bagaje deportivo amplio en clubes reconocidos de Inglaterra.

Patjim Kasami inició en el Bellinzona de Suiza, tuvo pasos en Italia por el Palermo, luego en Inglaterra en Fulham y Nottingham Forest, Luzern, Sion y Basel, siendo este su último club en donde jugó 79 partidos y anotó 19 goles. Sin embargo, antes de volver a su país, estuvo en el Olympiacos precisamente, en donde tuvo 66 presencias y marcó nueve tantos.



Con el Olympiacos, Patjim Kasami ganó dos títulos y una copa en dos años que estuvo (2014-16). Además de fichar a Kasami, también concretaron la llegada de un nuevo arquero, se trata del internacional griego Alexandros Paschalakis. James Rodríguez tendrá dos compañeros nuevos y una competencia en la medular con el suizo en las filas del cuadro heleno.