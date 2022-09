¿Asprilla le soltó la mano a James? 'Es un jugador que divide mucho'

El rol de James Rodríguez en la nueva Selección Colombia de Néstor Lorenzo es un asunto que difícilmente se resuelva en una sola discusión. Se dice, cada diariamente, algo nuevo sobre ese rol y las opiniones se dividen entre quienes entienden al DT y su voto de confianza y aquellos que le reprochan tanta lealtad.

Lo cierto es que, cuando no tiene actualidad deportiva y aún así aparece en una convocatoria de 26 jugadores, necesariamente invita a entender cuál es la razón de la insistencia en él, cuando además es una eterna incógnita si estará o no casi de Rusia 2018, cuando jugó el Mundial muy limitado y ni siquiera pudo salir a la cancha contra Inglaterra. Ahora mismo fue reportado como baja por Olympiacos, su nuevo club.



Ante esa realidad, Faustino Asprilla, ex Selección en la etapa más dorada antes de la actual generación, reconoció lo que casi todos piensan: “James es un jugador que divide mucho porque venía sin jugar mucho tiempo”, dijo en charla con Red+ Noticias.



Pero eso no significa que le pierda la fe o que esté de acuerdo con quienes desean jubilarlo: “contra Guatemala marcó un gol, que es lo que uno les pide a ellos. Contra México no se vio tan bien porque se jugó a ritmo muy elevado y se le notó la falta de minutos. Eso es normal. Que se sienta cansando para un segundo partido. El futuro en la Selección depende de él. Está en un club nuevo y si suma minutos estará siempre”, explicó.



Para Asprilla, la sensación inicial con Lorenzo es buena, “es muy lindo que la Selección vuelva a ganar, que sepa lo que es marcar goles. Por rendimiento, hubo muchos nuevos que debutaron y que están para quedarse mucho tiempo" y resaltó el compromiso de varios jugadores: ."muchos se pusieron la camiseta y lo hicieron muy bien. Se esperaba mucho de otros y quedaron en deuda; como hubo otros que no sabíamos cómo iban a reaccionar y lo hicieron bien", analizó.



El trabajo para Lorenzo, según Asprilla, ya tiene terreno abonado: “yo creo que los entrenadores alinean los jugadores pensando que todo salga bien. Tiene la fortuna que hoy en día tiene jugadores en un nivel muy alto”.