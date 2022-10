¿Crónica de lesión anunciada? James Rodríguez prende gran discusión

Un jugador profesional debe saber en qué momentos está en óptimas condiciones y cuándo no. Y claro, nadie quiere perderse un partido con la Selección Colombia, pero casos se han visto que los deportistas prefieren pensar en ellos mismos, en su entorno, tomar un teléfono y llamar a su director técnico que no puede estar en la convocatoria, y más cuando apenas se está adaptando a una nueva liga como la de Grecia. Sí, se trata de James David Rodríguez que al volver al Olympiacos, el estratega Míchel González concluyó que arrastra un golpe.

James Rodríguez se alistaba para jugar su segundo partido con el Olympiacos después de su debut que fueron 72 minutos previo a los compromisos con la Selección Colombia. Para un recién llegado, era mejor sentar cabeza en su adaptación, y más cuando hay nuevo timonel en el equipo helénico. ¿Qué cara podía mostrar James tras los dos juegos preparativos corriendo el riesgo de lesionarse? Un escenario que no se esperaba, pero en un recurrente aquejando estos problemas, sí había un susto.



Y es que, claro, todos quieren representar a su país, pero si no está en condiciones un llamado hubiese sido fundamental para decir, no me siento bien, prefiero estar con mi club. Algo similar le ocurrió a Edinson Cavani que llegó al Valencia de España sin minutos, y cuando recibió la convocatoria de Diego Alonso, llamó al estratega para que lo desconvocara por su falta de presencias en cancha y pensar en adaptarse.



Es por eso por lo que la discusión ha pasado a si James Rodríguez se equivocó viajando a Estados Unidos con el combinado nacional sabiendo que el viaje desgasta, los compromisos también. James llegó a Grecia con problemas físicos, y como Míchel González mencionó, un ‘problemilla’ que lo dejó afuera de la lista para la nueva fecha con Olympiacos.



En el programa ESPN FShow, Julián Capera mantuvo, “llegar así lo frustra un montón”, y reveló que James Rodríguez lo sufre con cosas mínimas, “alguien me contaba una historia de una persona que estaba en vacaciones compartiendo con James Rodríguez, y me decía, ‘James viene haciendo trabajos de recuperación, lo está haciendo continuamente, y un día en un partido entre amigos en la casa de James, algo muy suave volvió a sentir un jalón en el músculo’, y me decía la frustración de él, es algo que lo lleva incluso a depresión, es un tema complejo”.



Por su parte, Carlos Valdés comentó que el impacto también es económico, “el jugador pierde valor cuando sale una noticia de una lesión. Tuvimos también una discusión cuando estuvo en el Bayern, yo no sé si el club quería comprarlo o no, pero la versión que dan probablemente tiene que ver con otras cosas como cuidar el patrimonio y no con lo que estaba sucediendo en ese momento.



Que es especulación igual, pero pasa en el juego porque cuando ves que existe esa noticia y se vuelve una bola de nieve y es reiterativo, y hoy volvemos a tocar el tema James, pues, nadie te quiere. Imagínate el deseo del jugador que estuvo en la cúspide y que quiere algún día estar ahí independientemente de las cosas que se hayan dicho de James pero que tiene una limitación que no se lo permite”.



Lo de James Rodríguez no es nada nuevo, y por estos factores, si el jugador lo sabía, debió decir que no podía viajar con el combinado nacional. Míchel González mantuvo que es un ‘problemilla’, pero cada vez que pronostican algo corto, termina siendo un dolor de cabeza para James y su entrenador. Los viajes, los entrenos y jugar en los dos partidos fue lo que causó las molestias de un futbolista que aqueja varias lesiones en corto tiempo, y debió ser consciente de su situación y decir ‘no’ a la Selección Colombia.