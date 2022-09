Virus FIFA ataca: decenas de jugadores vuelven lesionados a clubes

El virus al que más temen los clubes más poderosos del mundo no es el COVID-19. Ya no. Es el que llama n 'el virus FIFA', que no es otra cosa que la pausa obligada para ceder a sus estrellas a las selecciones nacionales, con el riesgo permanente de recibirlos lesionados.

Tal vez sea el FC Barcelona el más afectado, con nada menos que cuatro bajas, contando a De Jong, Memphis, Koundé y Araújo, este último sometido a una cirugía y en serio riesgo de perderse el Mundial de Catar.



Pero no es el único caso y hasta Colombia, que no se clasificó pero tuvo amistosos en el inicio de la era Néstor Lorenzo, puso su cuota: Matheus Uribe y James Rodríguez volvieron lesionados a Porto y Olympiacos, respectivamente.

​

Por ahora van 28 afectados, pero la lista podría crecer. Estos son lo afectados por el virus FIFA:

​

​Barcelona (4): De Jong, Memphis, Koundé y Araujo.



Milan (3): Kjaer, Maignan y Tonali.



Arsenal (3): Tomiyasu, Thomas y Tierney.



Newcastle (2): Isak y Wood.



Atalanta (2): Koopmeiners y Demiral.



Dortmund (2): Moukoko y Reyna.



Real Madrid (1): Modric.



Getafe (1): Ünal.



Wolves (1): Raúl Jiménez.



Tottenham (1): Kulusevski.



Manchester City (1): Stones.



Inter (1): Brozovic.



Lazio (1): Immobile.



Wolfsburgo (1): Nmecha.



Ajax (1): Berghius.



Olympiacos: James Rodríguez



Porto: Matheus Uribe



Persija Jakarta (1): Kudela