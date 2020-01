Confirmado: Pareja quiere a Castro y otra promesa colombiana en la MLS

El entrenador colombiano Óscar Pareja acaba de llegar al Orlando City de la MLS y está buscando refuerzos para un temporada que, oficialmente, comenzará en febrero próximo.

Aunque no ha hecho carrera como técnico en Colombia, siempre está atento a los talentos que pueda llevarse a sus equipo y este nuevo ciclo no es la excepción.



El DT ha reconocido que existe un gran interés en Alex Castro, actualmente en Deportivo Cali: "Hemos estado haciéndole seguimiento, respetando los protocolos con Deportivo Cali. Esperamos, si hay una opción clara, y daríamos pasos adelante con él", aceptó en declaraciones para Win Sports.



Lo que resulta claro es que tienen paciencia: "Uno siempre maneja muchas opciones porque el torneo no empieza hasta el 27 de febrero, nos da una ventana amplia. Esperamos que todo se finalice con Alex", añadió.



Su tranquilidad contrasta con la prisa del jugador, quien en Bogotá explicó que quiere irse sí o sí del Cali.

Pero Castro no sería el único objetivo de Pareja para el Orlando City, pues también tiene un defensor en su carpeta: Mateo Rodas.



El jugador, de 22 años, hace parte de Tigres de Bogotá y ha llamado la atención: "Lo estamos pensado para el segundo equipo, hemos identificado que es un muchacho de mucha voluntad, un defensor fuerte y con proyección, esperamos acercarlo luego al primer equipo".



Castro y Rodas comparten una característica y es que son jóvenes, un rasgo esencial para la nueva MLS: "Ahora la prioridad son los más jóvenes, que todavía tengan un mercado en Europa o con muchos años en la MLS".



Pareja ya trabaja con seis refuerzos en su nuevo equipo, incluyendo al también colombiano Andrés Perea, quien salió de Atlético Nacional, y al portugués Nani.



El entrenador admitió que en el pasado tuvo contactos para dirigir en Colombia pero no llegaron a buen puerto: "Hemos tenido posibilidades, pero hay más cosas, los hijos están en la universidad... Ojalá alguna vez tengamos la oportunidad, volver a Colombia sería un reto importante".