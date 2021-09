Inevitable comparación: 'Falcao, la ambición; James, tema económico'

James Rodríguez ha sido presentado este miércoles como nuevo jugador de Al Rayyan de Catar. Unos días antes ocurría lo mismo con Falcao, flamante refuerzo del Rayo Vallecano, equipo de barrio, recién ascendido en España. La comparación se hace inevitable.

La hizo el reconocido periodista Pablo Giralt en DirecTV y no salió muy bien librado el talentoso zurdo, exEverton.



"La ambición, las ganas de seguir creciendo, progresando, mantenerte activo, siendo protagonista: Falcao. La contracara, James: fue a Catar, a asegurarse económicamente, Falcao quiere seguir jugando donde pueda competir y mostrarse. No me hablen más", dijo en el programa Fútbol Total.



A la hora e elegir, no duda ni un segundo: "Esta es una discusión que se terminó, no hablemos más de Falcao, hablemos de Falcao y después James. No por los goles de estos días en Rayo, viene de una frustración grande en Galatasaray, va al banco, entra de a ratos y sin embargo hace goles, pero es la ambición, las ganas", concluyó.





Radamel Falcao y James Rodríguez, dos caras de una misma moneda.pic.twitter.com/dBXVbJSYPt — Pablo Giralt (@giraltpablo) September 21, 2021

Puede pasar que en unos meses James se haya reconciliado con su físico y su fútbol, que de nuevo brille en la Selección Colombia, que acabe demostrando que él y solo él tenía razón a la hora de elegir. Pero hoy, con la única carta de la incertidumbre, ninguna comparación lo va a favorecer.