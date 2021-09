¿Una escala y no un destino, James? Otros salieron y volvieron fuertes

James Rodríguez sigue en algún lugar del mundo, negociando lo que sería su vinculación al club Al Rayyan de la Liga de Catar.

Allá se cuecen las habas de su futuro, que está lejos de lo que se esperaba, teniendo contrato vigente con Everton, en la prestigiosa Premier League, aunque su relación con el técnico Rafa Benítez no sea la más armónica.



Y entre tanto, mientras en Colombia se entiende que es un esfuerzo más por regresar a la selección nacional, los analistas siguen sin acabar de entender un cambio tan abrupto, para un jugador maduro, que con una decisión así se expone a salir del radar del mercado y a arriesgarse a un abrupto retiro.



¿Es tanto así? ¿Se condenará James, a sus 3 años, a un retiro adelantado si se va ahora de Everton y no espera al mercado de invierno por una mejor opción? Felizmente para él, hay casos de jugadores que fueron a ligas menores y después regresaron recargados, no solo a sus selecciones nacionales sino a clubes de primer nivel, un nuevo impulso que inclusive llegó a saldarse con títulos.



Estos son los espejos en los que podría mirarse el colombiano, si decide irse a la lejana Catar:



Paulinho

33 años



​El brasileño es un caso atípico. Tottenham pagó por él 17 millones de euros en 2013 (a Corinthinas) y dos temporadas después lo vio partir: fue anunciado como flamante refuerzo de Guangzhou Evergrande el 15 de junio de 2015, a cambio de 15 millones de euros.



Disputó un total de 95 partidos, marcó 27 goles y dio 8 asistencias en el fútbol asiático y la Selección de Brasil lo aprovechó como nadie: lo llevó Scolari y se mantuvo en los Mundiales de Brasil 2014 y 2018. Precisamente un año antes de la cita en Rusia llegó nada menos que al FC Barcelona, a cambio de 30 millones de euros. Tenía 29 años, por si acaso. Después volvería a China, al no acomodarse en el equipo de Messi, pero sí que logró vovler a las grandes ligas a pesar de estar en una liga sin el prestigio de las europeas.



Zlatan Ibrahimovic

39 años



​El sueco, como él mismo dice, inmortal. Tiene 39 años y sigue ahí, dando la pelea en el más alto nivel, y sorprendiendo con cada movimiento.



El dato es elocuente: después de pasar por clubes top como Juventus, Inter de Milan, Barcelona, Milan, PSG y Manchester United y de ganar la friolerera de títulos, un buen día hizo un comunicado en sus redes sociales, se despidió de Old Trafford sin dar detalles y al día siguiente amaneció en Los Ángeles, como nuevo refuerzo de LA Galaxy de la MLS. Y tenía 37 años. ¿Cómo no pensar que se retiraría? Bueno, él no lo consideró, De hecho volvió a Milan en 2019 y fue líder del único equipo que en la última temporada le hizo sombra al Inter en Italia.



Yannick Carrasco Ferreira

28 años



El belga hizo el curso desde Mónaco, pasó al Atlético de Madrid y justo cuando parecía que iba a consolidarse, empacó maletas junto a su compañero Nicolás Gaitán y aterrizó, el 26 de febrero de 2018, en el Dalian Yifang, de la Superliga China. Estuvo el tiempo necesario para hacer caja, cuando los salarios en ese torneo eran exorbitantes todavía (hoy tienen topes los extranjeros) y regresó al Atlético, en 2020.

La historia cuenta que fue protagonista en el título 'colchonero' de la última temporada y eso no lo iba a desperdiciar Simeone: el pasado 8 de septiembre aseguró su contrato con los madrileños por cuatro temporadas más.