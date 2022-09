¿Cambia para mejorar? Este es el Olympiakos griego que espera a James

Y entonces, Olympiakos de Grecia. No Valencia, no PSV, no ninguna de las cinco grandes, no Champions League, pero sí un anhelado regreso al primer mundo, sí una Europa League, sí un equipo con trofeos en las vitrinas que pelea títulos locales y no descenso. ¿Cómo no va a ser bueno salir de Al-Rayyan de Catar para volver a sentir el fuego sagrado del fútbol?

Sin duda que es una buena noticia que un jugador como James Rodríguez salga de esa prisión dorada que él eligió -por privilegiar otros asuntos antes que la competencia- y vuelva a ponerse en el radar internacional. Ya no importa cuánto ni por qué, ahora solo importa cómo podrá reinsertarse en este nuevo escenario, cómo va a contrarrestar las lesiones que lo persiguen cuando se exige a tope, cómo se hará imprescindible a sus 31 años con esas desesperantes pausas de seis meses sin jugar de por medio...



Olympiakos, en perspectiva



¿Qué tipo de equipo le espera? Uno protagonista en el fútbol griego y que le ofrece la vitrina europea que añoraba, no la Champions pero sí la Europa League, segunda en importancia en el Viejo Continente. ¡Esa ya es una ganancia monumental!



Olympiakos tiene 47 títulos de liga, 28 Copas de Grecia y tres Supercopas, torneo del que es campeón vigente. En la liga local hoy es tercero, con 8 puntos en 4 salidas, a 4 puntos de Panathinaikos, que hace puntaje perfecto (12 puntos).



¿Qué asignatura tiene pendiente? La Champions League, en la que su mejor figuración fueron los cuartos de final en 1998 -1999, un reto que en esta temporada no pudo mejorar pues en segunda fase preliminar lo sacó de carrera el Maccabi Haifa israelí (5-1).



Eso ha hecho que la gran prioridad de la temporada sea la Europa League, en la que estuvo desde la tercera ronda previa a la fase de grupos y dejó en el camino Slovan Bratislava (4-2, penaltis) y al también griego Apollon (3-1, penaltis) para instalarse en el grupo G, con Friburgo de Alemania, Nantes de Francia y Qarabag de Azerbaiyán. ¿Accesible? ¡Claro que sí!



Un amigo y una promesa en la plantilla



Algo (o mucho) habrá tenido que ver Marcelo, compañero de James en Real Madrid, en la carta de recomendación que lo llevaría a Olympiakos. Pero no es lo único bueno que espera en la plantilla.



En ese vestuario están Sime Vrsaljko (30 años), el defensor que brilló en Atlético de Madrid y ganó la Liga y la Europa League (y de paso sacó de carrera a Santiago Arias); Sokratis Papastathopoulos (34), otro experimentado con pasado en Borussia Dortmund, Arsenal y Milan; Konstantinos Manolas (31) otro zaguero vetarno que se cruzó con James en el Mundial de 2014; el mediocampista Yann M'Vila (32); Mathieu Valbuena (37), el volante del escándalo con Benzema en Francia y Youssef El Arabi (35), ex Granada de España.



¿Ya notó que son todos 'treintañeros' como James? Eso evita la presión de jugarse la vida contra jovencitos, nada mal para un jugador que tendrá como prioridad ponerse a punto en lo físico otra vez. Así, a falta solo del anuncio oficial, podría aparecer una revancha para el zurdo, que remará de atrás para arañar de nuevo un cupo en Selección Colombia. Ahora, más que nunca, todo depende de él.