Posibles 'palos' de Lorenzo: ¿apunta a presente o futuro de Colombia?

El próximo 24 de septiembre se estrenará Néstor Lorenzo como seleccionador de Colombia, en un amistoso contra Guatemala, en el Red Bull Arena de EE. UU. Tres días después rendirá un segundo examen como sparring de México, clasificado al Mundial de Catar, en Santa Clara, California.

Fiel a las costumbres de antaño, cuando era asistente de José Pekerman en el combinado nacional, su primera convocatoria se hará esperar hasta este jueves, cuando en rueda de prensa revelará a sus elegidos.



La expectativa es total pues mientras algunos piden construir sobre lo construido y no descartar a una camada de jugadores solo porque no pudo clasificarse a la Copa Mundo, otros exigen una refundación, un borrón y cuenta nueva para empezar a labrar el camino del Mundial de 2026.



Lorenzo, presente en varios escenarios deportivos del país en las últimas semanas, tiene un amplio universo, pero, según sus propias declaraciones, estaría más cerca de apoyarse en históricos como Ospina, Cuadrado o inclusive Falcao, para arrancar con ellos un nuevo camino. ¿Lo hará? Es un misterio que se hará esperar hasta este jueves. Sin embargo, han trascendido algunos nombres que podría ser los 'palos' de la convocatoria y que apuntarían a ser el presente pero especialmente el futuro del fútbol nacional. Estos serían los seis ases inesperados de la baraja:



Daniel Ruiz

21 años, delantero, extremo izquierdo, perfil izquierdo

4,5 millones de euros, según Transfermarkt

El talento de Millonarios es uno de los jugadores más destacados de la Liga local, rápido, con gran regate y tremendo remate de media distancia, además de gran mentalidad para su edad. ¿Defecto? Tal vez deba moderar su reacción ante la faltas y ser más sacrificado en marca. Llegaría por baja de Quintero, por lesión.



Andrés Llinás

25 años, defensor central, perfil derecho

2 millones de euros de valoración, según Transfermarkt

Es uno de los defensores con mejor proyección en el fútbol local, preciso en los cierres, muy fuerte en el hombre a hombre y firme en el juego aéreo, en el que además es una carta en ataque. Ya estuvo en anteriores llamados de Reinaldo Rueda en selección mayor. ¿Defecto? Puede mejorar su agilidad.

, el defensor del conjunto ‘albiazul’, quien es uno de los defensores más prometedores del fútbol cafetero



Juan David Cabal

21 años, defensor central, perfil izquierdo

800 mil euros de valoración en Transfermarkt

No fue sino verlo despuntar en Atlético Nacional, cuna de defensores centrales de exportación, para que Hellas Verona viniera por él y se lo llevara. Muy fuerte por arriba, rápido en los duelos y seguro en duelos directos. ¿Defecto? Acaba de irse al fútbol internacional y está en plena adaptación, puede requerir tiempo.



Jorge Carrascal

24 años, medio centro ofensivo, perfil derecho

9 millones de euros de valoración, según Transfermarkt

El cartagenero salió de River Plate con la meta de tomar revancha en Europa, a donde fue muy joven y no tuvo la mejor experiencia. Un caso parecido al de Santos Borré. Ahora, en el CSKA de Moscú, se ha ido convirtiendo en figura y además es reemplazo natural para James, sin continuidad, y Quintero, lesionado. Buen pase, mejor remate a puerta. ¿Defecto? Siempre se le criticó que es 'lagunero', que desaparece por tramos del partido, pero su mentalidad en Rusia habría cambiado en los últimos meses.



Óscar Estupiñán (Hull City)

25 años, delantero centro, perfil izquierdo

3,5 millones de euros de valoración en Transfermarkt

En los 8 partidos que ha jugado con Hull City entre la EFL Championship (segunda división de Inglaterra) y la Carabao Cup, marcó 7 tantos, incluyendo un triplete a Coventry City y doblete a Norwich y Albion. Además, suma una asistencia. El caleño está en el mejor momento, sumó experiencia en Inglaterra y pide pista por continuidad y rendimiento. ¿Defecto? No ha estado en el proceso... pero nunca es tarde si se trata de resolver el terrible lío de gol de Colombia.



Jhon Arias (Fluminense)

24 años, extremo, extremo izquierdo, perfil derecho

4 millones de euros de valoración.

El chocoano es uno de los jugadores más regulares del fútbol brasileño, un tremendo compañero de fórmula para el delantero centro Germán Cano (ex DIM) y tiene buen remate de media distancia y ubicación. ¿Defecto? Sus condiciones son muy parecidas a las de Luis Díaz. De hecho, juega en su puesto.

​