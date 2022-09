Otro exótico destino de James tras Al-Rayyan: ¿ilusión o resignación?

James Rodríguez debe ser el primer agotado con tantos rumores sobre su futuro equipo. Ya fracasó en su estrategia de pedir pista en España, ya se cerraron los mercados atractivos, ya su cotización se desplomó... qué más da.

Sin embargo, en las últimas horas se conoció que Grecia podría ser su próximo destino, pero no Olympiakos, donde juega su amigo Marcelo, sino su gran oponente.



El Panathinaikos, otro de los clubes populares en el país, sería el objetivo del agente Jorge Mendes para sacar al zurdo de Al-Rayyan, donde el ambiente es el peor, por culpa del propio colombiano, quien no solo se ofreció al Valencia en Twitch sino que además criticó con dureza el nivel del fútbol de Catar. Por ahora son rumores de prensa, pero se habla con insistencia de ese inesperado destino.



Se trata de un equipo con 25 campeonatos regionales, 43 torneos nacional (20 ligas, 19 copas y 4 superligas) y una Copa de los Balcanes, un destino fiable, al que en todo caso no llegará si no rebaja drásticamente su salario. El otro asunto son los 4 millones de dólares que exigiría Al-Rayyan para dejarlo salir... lo que en el fútbol no es un obstáculo insalvable.



El tema es que se ha dicho tanto, se le ha relacionado con tantos equipos, que al final James lo único cierto que tiene es su presente, entrenando como reza su contrato en Al-Rayyan, equipo que lo tiene atado por dos años más. Así luce en el último video de su club, haciendo lo que puede, cumpliendo con lo que le corresponde:



Y es que el ambiente para seguir en Doha no podría ser peor: el fin de semana jugó 21 minutos, su equipo perdió y él no hizo diferencia, y no tenía por qué pues llegó a completar seis meses sin competencia (no jugaba desde el 5 de marzo).



Para rematar, Al-Rayyan hizo lo que le tocaba, que era ir al mercado a buscar un creativo más confiable, con más regularidad, menos lesiones y un mínimo de ganas de estar en el equipo: eligió al franco-marroquí Kais Najeh, proveniente del PSG.



Así las cosas, Grecia podría ser, finalmente, una opción. No es fácil para un jugador cuya cotización se desplomó y quien, por la razón que fuera, ha sido presa de lesiones. Para él, ojalá pueda salir y volver a sentir el fuego del fútbol, que por años fue su motivación. Ojalá Mendes logre hacer otra vez su magia.