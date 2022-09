¿Nadie digno de la 10? Primer lío de Lorenzo en Selección Colombia

La eliminación de Colombia del Mundial de Catar es un seco lento y repetido, que no llega a ser demoledor pero que duele como tal, como una pena que se mastica una y otra vez y que cada tanto, en vez de disiparse, parece renacer.

Ver el próximo Mundial por TV se va a llevar una generación de futbolista, muy a pesar de ellos y de quienes insisten en retardar su adiós. Y ese proceso bien puede estar sucediendo ya con los creativos del equipo, los clásicos número 10, que por su propia actualidad están sacándose de la Selección de Néstor Lorenzo.



Ya nadie se enfrasca en discusiones áridas por defenderlos y mejor miran hacia los Jorge Carrascal ( CSKA, 24 años), los Daniel Ruiz (Millonarios, 21 años), los jóvenes que ya no son en enganche, esa pausa, ese destello, sino garantías de fútbol veloz y punzante, puro y duro. El poema agonizó frente a la modernidad. El fútbol es otro.



Y en el camino parecen quedar trozos de eso que fue un sello nacional de la mano de Carlos 'Pibe' Valderrama, de la felicidad sin freno de Brasil 2014 y la ilusión genuina de 2018, y todo se volvió, caso por caso, un hilo de frustración. Si Lorenzo es consecuente, sus tres creativos conocidos serán sus primeros olvidados en la convocatoria de este jueves para los amistosos contra Guatemala (24 de septiembre) y México (29). Así agoniza el 10:



1. James Rodríguez, en caída libre



No es solo que en los últimos seis meses jugó solo 21 minutos (podría mejorarlos si este miércoles juega contra Qatar SC), que su última lesión -como siempre, un problema físico sin explicar- lo sacó de carrera dos meses, que su maltrecha cotización pasó de 20 a 13 millones de euros, con tendencia a la baja... es que tiene 31 años de edad y sale a ofrecerse públicamente a otros clubes teniendo contrato, y abona con sus propias declaraciones en Twitch su prestigio de jugador conflictivo, y tiene un salario altísimo que podría reducir pero nunca sacrificar (está en su derecho), que labra día a día su adiós a la Selección Colombia... aunque en redes diga que si lo quieren estará. ¿Quién lo querrá si no es él mismo? Por la manera como decide su carrera, da la impresión que fue el primero en perder la fe...



2. Juan Fernando Quintero, eterna promesa



Vale decirlo sin titubeos: en el mejor momento de la carrera deportiva del zurdo no pudo mantener el ritmo más de 30 minutos. Es así, por doloroso que resulte. Hoy, a sus 29 años, está lejísimos de la promesa de revancha que hizo cuando River Plate fue por él hasta China para acabar su suplicio (por puro respeto a su gol en el Bernabéu). En todo el 2022 jugó 29 partidos, pero ojo que fueron solo 986 minutos, es decir 11 partidos totales. ¿Que las lesiones no son su culpa? Tampoco de River, de la Selección, del destino... 'JuanFer sos un crack', le gritaba Pekerman en la raya en Kazán, cuando Colombia paseó a Polonia (3-0). De su fútbol esos recuerdos... y poco más.



3. Edwin Cardona, eterno 'Peter Pan'



Ya tiene 29 años 'el gordo' del disparo potente que tantos puntos sumó, él solito, para la Selección Colombia. ¿Para cuándo la madurez? Cada día más es una quimera. Tras muchas idas y vueltas sus administradores vendieron la ilusión de la revancha en México, en Argentina, últimamente en Racing, que apostó por él 1,5 millones de dólares, seguro como estaba Gago de hacer él un milagro. En 22 partidos en el año (1.072 minutos) dejó de ser 'Crackdona' para volverse una duda eterna, el centro de todas las críticas en un país que supo admirarlo (por su paso por Boca) y que ha presenciado su declive en la cancha, a la que se presenta hasta con sobrepeso... quién diría que se habla de un profesional...