Vuelve y juega Juan Carlos Osorio: despedido del Atlético Paranaense

Se ha vuelto recurrente: Juan Carlos Osorio es presentado en un importante equipo, pasa unos cuantos meses y termina siendo despedido por resultados adversos. ¿Genio incomprendido? ¿Compleja personalidad? Lo que sea, evidentemente no suma a su prestigio y complica su futuro.

El colombiano sale del Atlético Paranaense, equipo en el que aterrizó apenas el pasado 3 de enero, un ciclo de apenas dos meses que provocó una decisión radical de la dirigencia.



“Atlético Paranaense informa que Juan Carlos Osorio ya no es el entrenador del equipo principal. Los asistentes técnicos John Mario Arango y Francisco Yony Londoño tampoco permanecerán en la plantilla del club”, informó el equipo brasileño.

O Athletico Paranaense informa que Juan Carlos Osorio não é mais o técnico da equipe principal.



Os auxiliares técnicos John Mario Arango e Francisco Yony Londoño também não continuarão no quadro de profissionais do clube.



O Athletico Paranaense agradece aos profissionais pelos… pic.twitter.com/5jV2LDcHYI — Athletico Paranaense (@AthleticoPR) March 3, 2024

Osorio sufrió su primera derrota este sábado por 1-0 contra Londrina y ahora, obligado a remontar para seguir vivo en el Campeonato Paranaense, deja el cargo.



"Athletico Paranaense agradece a los profesionales por los servicios prestados y les desea éxito en la continuación de su carrera. De forma interina, el equipo principal estará dirigido por Wesley Carvalho y Juca Antonello"; dijo el club, sin precisar las razones de la inesperada decisión.



Osorio suma otro ciclo breve en su carrera, tras los 6 meses que pasó frente al Zamalek, esta vez por su inconformidad con una plantilla a la que criticó abiertamente.



Después del clásico contra Coritiba por la décima fecha del estadual, dijo abiertamente: “Me pongo muy triste. Esto no puede ser un reflejo del fútbol brasileño. Muy mal, muy pobre, muy débil”.



Ahora ha dicho que Londrina jugó mejor que sus dirigidos y que una vez más habían creado muy poco: “Creo que nos perdimos gran parte del partido. No generamos suficientes situaciones de gol. Nos superaron, fueron mejores y ganaron bien. Felicitaciones a Londrina, que hoy fue superior a nosotros. Tenemos que mejorar a lo largo de esta semana para intentar revertir el resultado”.



¿Sincericidio? Es posible pues la dirigencia no dudó en renovar el banquillo a pesar de la alta expectativa que tenía con el colombiano.