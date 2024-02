Juan Carlos Osorio se enfrentó a besos a hinchas rivales: picante

Juan Carlos Osorio fue protagonista en el empate 1-1 del Coritiba con Athletico Paranaense, en el clásico de la jornada 10 del Campeonato Paranaense, pues tuvo un encontrón con los aficionados del equipo rival y respondió a las provocaciones.



Con besos, así se volteó el técnico colombiano para devolverles los insultos de los hinchas locales. Un hecho que se hizo viral en las redes sociales de Brasil.



En la rueda de prensa, Juan Carlos Osorio aclaró que no quiso provocar a la mayoría de los hinchas de Coritiba, que le lanzaron ofensas y celebraron que el árbitro le sacara tarjeta amarilla al entrenador colombiano.

Mais provocações entre a torcida do Coririba e o técnico Juan Carlos Osório, do Athletico. Osório recebeu cartão amarelo. pic.twitter.com/ogdsKseJbW — Pedro Melo 🎙️ (@pedrohmelo_) February 18, 2024 Osorio ao som de Many Men no Athletibapic.twitter.com/csVTFdbPHB — Olho do Furacão (@OlhoDoFuracao_) February 19, 2024

“Yo no lo provoqué. Por lo contrario. Algunos me ofendieron e insultaron, entonces respondí. Estoy seguro que si me lo encontrara en la calle no haría eso, entonces ¿por qué tiene que ser así aquí? ¿Puedes decirlo todo, insulto? El fútbol brasileño tiene que ocuparse de esto. No soy yo. Estoy de paso, puedo salir mañana”, dijo Osorio.