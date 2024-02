Juan Carlos Osorio estalló contra su equipo y admitió estar muy triste

Juan Carlos Osorio ha tenido una semana muy agitada y luego del empate 1-1 entre su equipo Athletico Parananese y Coritiba, el técnico mostró su descontento, primero con un fuerte cruce contra los hinchas y luego en conferencia de prensa no se sintió a gusto con sus jugadores.

Tras terminar el partido contra Coritiba, Osorio calificó de triste no poder rendir en ese juego como él quería y la prensa brasileña no dudó en reaccionar a sus polémicos comentarios.



“Hubo dos opciones de gol, muy terrible. Estoy muy triste. Esto no puede ser un reflejo del fútbol brasileño. Muy mal, muy pobre, muy débil, imposible. Estoy muy triste por nuestros fans. El partido fue triste para ambos equipos", mencionó Juan Carlos Osorio.



“Muito fraco, muito ruim” Osório sobre o clássico Athletiba. pic.twitter.com/HEXU7lwycv — Monique Vilela (@Monivilela) February 19, 2024



​Tras estas explosivas declaraciones, el técnico colombiano fue ojo de críticas en Brasil y ‘Globo Esporte’ aseguró que eso habría generado algo de incomodidad, pero al ingresar al camerino Osorio calmó la situación y evitar posibles distanciamientos de los jugadores.



Además, aseguraron que el colombiano tendrá una semana larga para corregir todos los puntos que quiera y empezar a mostrar una cara mejorada del Paranaense.



El próximo partido de Athletico será contra Sao Joseense, el domingo 25 de febrero, por la jornada 11 del Campeonato Paranaense.