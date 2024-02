Nuevas críticas a Osorio en Brasil por rotaciones en Ath. Paranaense

Athletico Paranaense empató durante el jueves ante Operario por la fecha nueve del Campeonato Paranaense. El conjunto de Juan Carlos Osorio no quebró el cero y al final del juego fue abucheado por un sector de la Arena da Baixada.



Este es el tercer empate del club en esta temporada y pese a esto, algunos aficionados no parecen soportar más al entrenador que ya piden su cabeza pese a que lleva un mes de trabajo.



Algunas de las críticas de los aficionados fueron dirigidas a las rotaciones. De hecho, el colombiano ha usado 30 jugadores en nueve jornadas y no ha repetido la alineación, cuestión que no gusta en un sector de la hinchada.

De igual manera en redes sociales lo tildaron de ser un entrenador que inventa sobre la marcha en todos los encuentros y de ser un técnico que elige lo complejo sobre lo simple en cuanto a esquemas tácticos y posiciones de jugadores.



No obstante, no todos son críticas ya que algunos periodistas partidarios e hinchas respaldaron al colombiano diciendo que un mes no es suficiente para ver una idea de juego clara y que Osorio con las rotaciones pretende que toda la plantilla esté lista y juegue a lo mismo cuando les toque.



Por otro lado, el propio técnico tras el empate ante Operario pidió paciencia a la afición y dijo: “Tenemos 28 opciones. Hoy conozco muy bien a nuestros atletas. No tengo duda. No aspiro a tener un 11 titular. Eso no existe en el mundo del fútbol. No hay ningún equipo así, excepto el Manchester City y el Bayern (Múnich)”.



Y agregó: “Nuestra idea no es jugar por un balón. Es controlar el balón. La afición tendrá muchas otras manifestaciones, porque este escenario se repetirá. Pero hay más posibilidades de ganar cuando controlas el balón. Que la afición apoye al equipo y tenga paciencia”.



Cabe señalar que el próximo juego de Paranaense será el próximo domingo ante Coritiba en el clásico conocido como ‘Atle Tiba’, duelo crucial en donde Osorio espera ganarse la confianza de la gente.