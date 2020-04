¿Retiro inminente? Jackson Martínez, dolido por su situación actual

Goleador e ídolo del Porto, llegada sorprendente al Atlético de Madrid y fichaje estrella del fútbol chino, todo eso ahora hace parte de un pasado glorioso y lleno de goles. Hoy, la situación de Jackson Martínez pinta completamente diferente, todo debido a las lesiones que no lo han dejado evolucionar.



En entrevista con medios portugueses, ‘Cha Cha Chá’ aseguró que el 2020 podría ser su último año como futbolista profesional.

Jackson empezó su calvario en el partido de Eliminatorias entre Colombia y Chile en 2015, allí sufrió una fuerte entrada de Francisco Silva y el tormento comenzó. Su traspaso al fútbol de la China lo obligó a acelerar la recuperación del tobillo pero fue solo hasta noviembre del 2016 que pudo ser intervenido quirúrgicamente.



Las molestias siguieron y su paso por aquella exótica liga fue más en las clínicas que en los terrenos de juego. En abril del 2017 fue nuevamente intervenido y su equipo, el Guangzhou, decidió rescindir su contrato. Ante los medios, el colombiano relató que su situación era tan crítica que “casi todas las noches entre 3 y 4 A.M. me despierto debido a las molestias en el pie”.

En 2018 regresó a la tierra que lo vio brillar con Porto, pero esta vez jugaría con la camiseta del Portimonense. Empezó bien, marcando nueve goles en 27 partidos, pero en la temporada actual volvieron sus fantasmas y no pudo seguir jugando con normalidad.



Por tal motivo, Jackson declaró: “Tengo que pensar en mi salud, sé que no estoy al cien por cien y por eso pensaré todo a final de temporada”. Contó además que su rutina de trabajo es particular, entrena dos veces a la semana para vitar una inflamación en su pie y así poder jugar el fin de semana.



En la temporada actual, el ex-Medellín suma un gol en 18 partidos disputados.