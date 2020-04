El futbolista que se tatuó su brazo en honor a Ana Del Castillo

View this post on Instagram

No soy de muchas palabras TAZ🥴 pero eres un arcoíris 🌈 en medio de los días grises, le doy gracias a JESUCRISTO por tu vida, te Adoro con todo mi corazón❤️ “Un hermano puede no ser un amigo, pero un amigo será siempre un hermano” Gracias por todo TAZ Feliz Cumpleaños🌈🌈🌈🤩🤩🤩❤️❤️❤️